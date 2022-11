Bufetada a Letícia de la premsa britànica: fora de la llista més exemplar

Letícia ha rebut una sonora bufetada de la revista Hello!, la versió anglesa de la icònica ¡Hola!. Cada any publiquen una llista amb els monarques i famosos “amb més bondat” i implicació en causes socials. La Kind List ha premiat la figura d’Elisabet II, que encapçala aquest rànquing com a premi a tota una vida com a president de 600 organitzacions benèfiques.

La monarquia anglesa també ocupa el segon lloc de la mà de Kate Middleton, de qui reconeixen la seva dedicació i influència en temes relacionats amb nens. Tres membres més de la família Windsor ocupen un lloc en aquesta prestigiosa llista. Ara bé, la gran perjudicada en la monarquia anglesa és la seva nova reina consort, Camil·la de Gal·les. No han volgut incloure-la, el que no és baladí… D’aquesta manera tornen a insistir en la mala fama de la dona de l’actual rei, que no s’hi veu representada.

Això sí, deixant de banda les royals britàniques la gran perdedora és Letícia. La monarquia espanyola no ha obtingut cap punt en aquest rànquing de personatges coneguts amb més bon cor. I no és la primera vegada que li fan aquest lleig, ja que parlem de la tercera edició consecutiva que menysprea la tasca filantròpica de la dona de Felip VI.

It's time to reveal who made it onto our 2022 Kind List 🤩 From royals and trailblazers to musicians and TV stars – here's who showed true kindness this year ⬇ pic.twitter.com/VMkkx1x6sm — HELLO! (@hellomag) November 15, 2022

La premsa anglesa menysprea la dedicació de Letícia a les causes socials

Els detractors de Letícia deuen estar contents, tenint en compte que no han donat importància a tots als actes contra la violència de gènere als que acudeix, per exemple.

El seu és un dels atacs més forts que ha rebut una monarquia, tenint en compte que hi ha vuit cases reials més representades: Suècia, Jordània, Bhután… però cap d’espanyola. El Español s’ha fixat en aquest menyspreu a Letícia, que no deu estar gens contenta després d’una crítica tan gràfica després de tres anys. No hi ha hagut reacció des de la Casa Reial, és clar, que opten per ignorar aquesta humiliació a la feina de Letícia.