Els Grammy humilien Rosalía i els fans esclaten de ràbia

Rosalía ha rebut un gerro d’aigua freda molt inesperat. Aquesta matinada s’han anunciat els nominats als premis Grammy, que s’entregaran el pròxim mes de febrer als Estats Units. L’Acadèmia considera que el seu disc és un bon candidat al Millor àlbum de rock o música alternativa llatina, així com també la versió de Motomami per a TikTok pot endur-se el guardó a Millor pel·lícula musical.

Aquestes són dues nominacions lògiques i merescudes, però què passa amb el guardó més important de la gala? Com és que l’han deixat fora dels finalistes a Millor àlbum de l’any? Les crítiques per aquest lleig s’han multiplicat des que s’ha conegut la notícia, una humiliació a un dels projectes més grossos i amb més repercussió de la cantant de Sant Esteve Sesrovires.

Els seus fans han manifestat la seva indignació en un munt de tuits, en els que deixen clar que veuen molt injust que no hagin considerat Motomami com un dels millors discos de l’any tenint en compte com ha triomfat i la qualitat de les seves cançons: “Rosalía podrà agradar més o menys, però el que està clar és que la repercussió de Motomami a nivell internacional com a mínim es mereixia la nominació“, “Els Grammy són nefastos, tots aquells que han votat poden marxar a casa i no sortir més. Recordarem el 2022 com l’any Motomami i no té sentit que no estigui nominada mínim 5 vegades”, “On és la nominació de Motomami com a Millor àlbum de l’any per als Grammy?”, “Que no estigui nominat em sembla una falta de respecte” i “Motomami s’ho mereixia” són alguns dels comentaris que han escrit.

La @rosalia podrá gustar más o menos, pero lo que está claro es que la repercusión de #Motomami a nivel internacional como mínimo se merecía la nominación a Álbum del Año de los Grammy. — Alba Madero Milla (@AlbieDoll) November 15, 2022

La unica respuesta correcta era Motomami este año. Los Grammy son nefastos, todos los que votaron se pueden ir a la casa y no salir mas. Vamos a acordarnos del 2022 como el año Motomami, no tiene sentido que no este nominada minimo 5 veces. Chau. #rosalia #GRAMMYs #MOTOMAMI — Brokenheartss (@Brokenheartss8) November 15, 2022

EN DÓNDE ESTÁ LA NOMINACIÓN DE MOTOMAMI PARA ALBUM OF THE YEAR EN LOS GRAMMYS ⁉️⁉️ pic.twitter.com/8u2uHtyP2a — 🍬 (@popa9oneone) November 15, 2022

Que #Motomami no esté nominado a Álbum del año me parece una falta de respeto. 👎🏾 — OsnaiderWorld (@OsnaiderWorld) November 16, 2022

Rauw Alejandro parla meravelles de Rosalía en una entrevista molt tendra

Mentrestant, Rauw Alejandro ha aprofitat per alabar-la en una entrevista a Apple Music. La parella va confirmar la seva relació fa poc més d’un any i, des de llavors, s’han convertit en dos dels cantants més influents i perseguits. Les mostres d’estima que es dediquen no fan més que multiplicar-se, el que fa molta il·lusió als seus seguidors.

En aquesta última ocasió, l’exitós artista ha reconegut que Rosalía l’inspira i ajuda moltíssim: “Estic fent classes de cant gràcies a ella, que sempre em diu que he de practicar més. És una bogeria, noi, ella inspira. Vivim junts, així que ens relacionem molt. L’any passat ella em va inspirar moltíssim per fer música i vam aprendre l’un de l’altre. Tenim un estil diferent, però crec que això és encara més especial perquè es reflecteix en la nostra música que som realment feliços”.

Molts insisteixen en què seria increïble que gravessin alguna cançó junts, però de moment prefereixen esperar: “Vivim junts, així que no tenim pressa. Sé que quan arribi el moment, farem una feina meravellosa. Tenim moltes idees i esperem que acabin sortint a la llum”.

“Ella coneix les meves idees. Ens barallem una mica, però a l’estudi tenim una química boja perquè ens entenem molt bé. Quan tinc una idea, ella em segueix i ens inspirem mútuament”, prossegueix Rauw Alejandro.