Rosalía parla del nòvio i dels plans de futur: “Vull tenir molts fills”

Rosalía i Rauw Alejandro estan molt enamorats i no dubten en evidenciar-ho dia sí dia també. És habitual veure’ls dedicar-se missatges tendres a través dels seus perfils d’Instagram, de la mateixa manera que també es dediquen moltes mostres d’estima durant els viatges que comparteixen. Aquest estiu s’havia especulat molt sobre un possible compromís entre ells, el que van negar poc després. Ara tornen a agafar força per les declaracions que acaba de concedir la cantant de Sant Esteve Sesrovires en una entrevista a Univisión.

En un principi només volia parlar de la seva gira, però aviat canviava de tema i començava a sincerar-se sobre l’amor que sent cap a l’artista després d’una trucada seva en directe: “No és fàcil mantenir una relació amb un altre cantant perquè la seva agenda també és complicadíssima. Sempre trobem la forma de veure’ns, al final, ja sigui amb un viatge meu cap al lloc on sigui ell o a la inversa. També intentem guardar-nos uns dies per estar junts i tenim clar que quan no treballem, no treballem. M’encanta saber què pensa i ell també em pregunta sobre coses de l’estudi o a nivell visual. L’opinió de la meva mare, de la meva germana i de Rauw són molt importants”.

La part de l’entrevista que més curiositat ha generat té a veure amb els plans de futur de la cantant, a qui li han preguntat si vol ser mare. La sorpresa? Que ella ha deixat clar que sí i que no només d’un fill: “Crec que en un futur es veurà què passarà i com compaginaré la música i la maternitat, però jo tinc una il·lusió molt gran de tenir molts fills. M’encantaria tenir família nombrosa. Que sigui el que Déu vulgui, però em faria molta il·lusió”.

. @rosalia hablando en su entrevista con @PrimerImpacto sobre cómo ve su futuro como mamá: "Yo tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos". pic.twitter.com/w3lidGvxiv — ROSALÍA EUROPA (@rosaliaeuropa) November 8, 2022

Rosalía confessa que sempre resa un parenostre abans de pujar a l’escenari

La cantant també s’ha mostrat molt agraïda per l’èxit que està tenint en aquesta gira mundial: “Jo tenia la il·lusió que es transmetés la meva proximitat amb els espectadors perquè vinc d’actuar en llocs molt petits i amb molta connexió amb ells quan vaig començar. El moment més maco del xou arriba amb Despechá, segurament, quan permeten que pugi molta gent a l’escenari i sentim un moment de comunió. Quan canto flamenc m’emociono molt perquè és de les músiques que més m’inspiren, és la meva base. Tenir la sort de poder cantar-la per tot el món encara m’emociona i em xoca a dia d’avui”. Sobre les confessions que ha fet la cantant, destaca que sempre resa un parenostre abans de sortir a l’escenari perquè d’aquesta manera s’adona de la sort i benedicció que té de dedicar-se a allò que més li agrada.

“Antes de salir al escenario siempre rezo un padre nuestro para darme cuenta de la suerte y bendición que tengo de dedicarme a lo que más me gusta.”

Trocito de la entrevista a Rosalía para el Primer Impacto.

•#rosalia #primerimpacto pic.twitter.com/yriWaGwnUt — Fan Page || Rosalía España (@rosaliaspainfan) November 8, 2022

Una cantant sincera que continua triomfant i sincerant-se en diverses entrevistes.