Més fotos de Laura Escanes i el nòvio: “M’he separat i vull distreure’m”

Laura Escanes i Álvaro de Luna formen la parella del moment. Totes les revistes del cor els persegueixen per saber més detalls de la seva relació, la que sortia a la llum gràcies a unes explícites fotografies en què se’ls veia fent-se un petó durant una escapada secreta a Tenerife. La influencer barcelonina i el cantant no han confirmat ni desmentit que hagin començat una aventura amorosa, però tots dos han reconegut que estan “molt feliços“.

Avui tornen a ser notícia perquè la revista Semana publica una fotografia en portada que demostra que Laura ja li ha ensenyat com és el pis que s’acaba de comprar, la que serà la nova residència ara que s’ha separat de Risto Mejide. La noia ha adquirit un pis espectacular als afores de Madrid, el que es troba en una zona molt luxosa. Els fotògrafs de la revista l’han captat en companyia del cantant, a qui ja ha convidat a la seva nova llar.

En les fotos que publiquen se la veu acompanyada de l’artista i d’un parell d’amics més, tots ells sortint de la casa amb unes quantes maletes. Fins ara, diuen que sempre era la influencer la que es traslladava fins a la casa d’Álvaro quan quedaven. Tenint en compte que la premsa rosa ja coneix de l’existència d’aquesta relació, haurien decidit deixar d’amagar-se.

Laura Escanes estrena casa amb el nou nòvio | Semana

Laura Escanes parla amb la premsa en la seva reaparició pública

La influencer ha acudit a una festa amb altres companys de professió i, com era evident, la premsa l’estava esperant per preguntar-li més detalls sobre la seva nova vida sentimental. Ella s’ha defensat: “Tinc 26 anys i m’acabo de separar, estic fent el que estaria fent qualsevol persona separada si no fos coneguda. Entenc que us interessi perquè soc coneguda, ho entenc, però intenteu entendre’m a mi també. Estic intentat fer-ho de la millor manera possible, tot intentant distreure’m i pensar en altres coses. Prefereixo deixar-me portar i pensar en la meva filla, que està fenomenal”.

Laura Escanes reapareix en una festa | La Sexta

Unes paraules amb les que confirma que, efectivament, s’ho està passant bé en aquesta nova etapa de la seva vida que arriba només un mes després d’anunciar la separació del que ha estat el seu marit durant set anys.