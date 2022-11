Álvaro de Luna sorprèn amb les primeres declaracions sobre Laura Escanes

Laura Escanes i Álvaro de Luna centren tota l’atenció dels paparazzi des que es publiqués una fotografia en la que se’ls veia fer-se un petó a Tenerife. La premsa rosa dona per fet que mantenen una relació, el que convertiria el cantant de Secreto eterno de sal en la primera parella formal de la influencer després de la separació de Risto Mejide. Ella va evitar pronunciar-se al respecte en la seva reaparició, el que ha donat ales als periodistes per centrar-se en perseguir l’Álvaro per veure si hi havia més sort.

Aquest divendres, l’artista apareixia en el photocall de la gala de Los 40 Principales. Europa Press ha aprofitat per entrevistar-lo i la pregunta sobre la relació amb Laura Escanes era obligada. El noi, com era d’esperar, ha optat per deixar clar que no vol parlar públicament sobre el tema: “Vull que la meva vida privada quedi apartada dels mitjans de comunicació perquè no m’agrada i m’incomoda que es parli de mi per altres coses més enllà de la meva música, que és pel que vull que se’m conegui”.

“No vull parlar d’aquest tipus de coses, però no dubto que Laura deu ser una gran dona. No em ve de gust parlar del tema, però, i penso molt en la meva família perquè ells no escullen si volen aparèixer en un mitjà o no. El que us asseguro és que estic molt feliç”, afegeix.

Álvaro de Luna reapareix públicament | Instagram

Álvaro de Luna reconeix que ho està passant “fatal” per culpa de la persecució de la premsa rosa

Divinity també ha intentat extreure-li algun detall sobre la seva relació amb Laura Escanes, però no ha tingut més sort: “Aquesta serà la catifa vermella més llarga de tota la meva vida… Porto fatal tota la pressió mediàtica i, ara mateix, tinc molta calor per culpa dels focus. Estic bé i feliç, això sí, després d’un any molt maco en què he pogut publicar el meu primer disc”. Li han preguntat si va plantejar-se no acudir a la gala per evitar haver de fer front a les preguntes sobre la seva vida privada i el noi ha estat sincer: “No m’ho vaig plantejar perquè havia de ser aquí per respecte a Los 40 Principales i també per veure els companys”.

Álvaro de Luna reconeix estar molt nerviós davant de la càmera de Divinity

Aquestes suposen les primeres declaracions d’Álvaro de Luna després de filtrar-se que estaria començant una aventura sentimental amb Laura Escanes. El temps dirà si s’acaba convertint en una relació formal o no, el cas és que de moment sembla que tots dos prefereixen ser prudents i esperar una mica més abans de confirmar res.