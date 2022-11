Laura Escanes i el cantant Álvaro de Luna, caçats en un petó apassionat

Laura Escanes té nova parella. Ara sí, després de setmanes de rumors en què l’havien relacionat amb un conegut youtuber, ara acaben de publicar una fotografia en què se la veu perfectament fent-se un petó amb un altre famós. La influencer barcelonina apareix a la portada de la revista Lecturas en una imatge que treu a la llum i confirma que manté una relació especial amb el cantant Álvaro de Luna.

Els paparazzi els han captat durant un viatge secret a Tenerife del que ella no ha publicat cap fotografia. S’entén que volia mantenir en secret aquesta escapada, en la que haurien estat acompanyats d’alguns amics en comú. Se segueixen des de fa temps a les xarxes socials i es posen like de tant en tant, però fins ara no se sabia absolutament res sobre aquesta relació. Els fotògrafs el que asseguren és que els han vist abraçats i fent-se un munt de petons.

Les fonts consultades per la revista insisteixen en què seria cert que Laura Escanes hauria mantingut una petita aventura amb Míster Jägger, el que hauria passat abans que comencés a relacionar-se amb Álvaro de Luna. El que asseguren en majúscules és que la influencer i el cantant estarien junts des d’abans que aquesta anunciés la ruptura amb Risto Mejide.

Laura Escanes, enxampada amb Álvaro de Luna | Lecturas

Qui és Álvaro de Luna, el cantant amb qui relacionen Laura Escanes?

Álvaro de Luna, com dèiem, és un cantant sevillà bastant conegut. El seu primer single va ser l’exitós Juramento eterno de sal, que compta amb més de 22 milions de reproduccions a Youtube. Va fer-se conegut de la mà de Sinsinati, grup en el que va formar part fins al 2020 quan va fer el pas de convertir-se en solista després de participar a La Voz.

El seu Instagram està ple de fotografies i vídeos dels seus concerts, un cantant professional i molt discret pel que fa a la seva vida personal. No trobem pràcticament cap imatge amb amics i tampoc en parella, el que demostra que fins ara ha optat per un perfil molt allunyat dels focus. Si realment és cert que ha començat una relació amb Laura Escanes, això podria canviar molt aviat tenint en compte que la feina d’ella no li permetria mantenir oculta una part tan important de la seva vida.

Així és el cantant que hauria captivat Laura Escanes | Instagram

Laura Escanes va posar like a la foto d’un dels seus concerts | Instagram

Álvaro de Luna, al photocall de Los 40 Principales | Instagram

Laura Escanes reconeix que té novetats en la seva vida personal

Laura Escanes encara no s’ha pronunciat sobre aquestes fotos, els que demostren que té una relació especial amb el cantant. El que sí que és cert és que només unes hores abans de la publicació de la revista, reconeixia als seus seguidors que tenia novetats: “Tinc projectes macos per al 2023 i també per acabar l’any. Són coses personals (si tot va bé, us ho explicaré quan pugui) i professionals. No us puc explicar res, però estic segura que tot us sorprèn una mica”. Estava anunciant, d’aquesta manera tan críptica, que està començant una relació i que ho acabarà confirmant?

Laura Escanes reconeix que estan passant coses en la vida personal | Instagram

La influencer també ha reconegut que aquest primer mes després de la ruptura no ha estat fàcil: “Crec que estic vivint una mica per inèrcia sense parar-me a pensar massa, perquè si no, se’m fa un món. Continuo a teràpia des de fa mesos i això també em va molt bé. Suposo que és normal, no ho sé. Cadascú té els seus processos, els seus temps, la seva muntanya russa. Però estic, que no és poc”.