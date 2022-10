Primeres paraules de Laura Escanes sobre la relació amb Míster Jägger

Laura Escanes protagonitza la portada més impactant d’aquest dimecres. En ella, s’assegura que hauria estat infidel a Risto Mejide amb un conegut youtuber amb qui ara hauria començat a sortir formalment. La informació sobre aquesta presumpta nova relació de la influencer barcelonina amb l’estrident youtuber Míster Jägger no és nova d’avui, per això, tenint en compte que Laura Fa i Lorena Vázquez van avançar-se a l’exclusiva de la revista Lecturas que va acabar dient-ho pocs minuts després. Ara bé, una cosa ha canviat: mentre que les periodistes catalanes asseguraven que Laura Escanes i el madrileny només havien tingut una aventura esporàdica, la revista va més enllà i afirma que mantenen una relació actualment.

Pel que fa a la resta d’informació que aporten, se centren en destacar que es van conèixer el passat mes de gener durant l’entrega d’uns dels premis més importants per al món dels creadors digitals. Allà s’haurien adonat que hi havia molta química entre ells, la que haurien explotat en les setmanes posteriors quan van començar a jugar a jocs online junts. I d’aquí, a cometre un presumpte adulteri que hauria tingut molt a veure amb el final del matrimoni amb Risto, encara que deixen caure que les crisis entre ells eren constants des del mes de gener.

A molts els ha sorprès que la relacionin amb aquest youtuber en particular, tenint en compte que té un humor molt estrambòtic i que és un noi estrident i molt exagerat. Coneix a la perfecció el món de les xarxes socials, té 28 anys i també viu a Madrid, per això, tres dades que l’aproparien una mica més a Laura Escanes.

Laura Escanes, relacionada amb el ‘youtuber’ Mister Jägger | Lecturas

Primeres paraules de Laura Escanes després que la relacionin amb Míster Jägger

Laura Escanes ha començat a rebre un munt de trucades de diversos periodistes de la premsa rosa, que volien confirmar si era cert que ha refet la seva vida tan ràpidament i si ha començat una relació amb Míster Jägger. Les primeres paraules de la influencer les ha aconseguit La Razón, que fan evident el malestar de la jove davant d’aquests rumors: “No tinc parella, però prefereixo no concedir declaracions ni entrar en aquest joc. Estic esgotada“, hauria etzibat.

Amb aquestes paraules realment no descarta que hagi tingut una aventura amb el youtuber, però almenys sembla que sí que intenta deixar clar que no té res seriós ni amb ell ni amb ningú altre. A més a més, insisteix que aquesta persecució mediàtica la té molt cansada i que prefereix no fer-ne cas. El temps dirà si realment és mentida que hagin començat a sortir o si simplement ha intentat desviar la intenció per estar més tranquil·la.