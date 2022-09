Risto i Laura Escanes es preparen per al divorci: propietats i negocis

Laura Escanes i Risto Mejide s’han separat després de set anys junts i una filla en comú, una ruptura molt inesperada que ara ho canvia tot. El primer moviment de l’exparella va ser emetre un parell de comunicats en què deixaven clar que han estat molt feliços i que intentaran mantenir una bona relació. A partir d’aquí, els fotògrafs han captat la influencer barcelonina en plena cerca de pis nou; el que va demostrar que es quedarà a Madrid per feina i també, segurament, perquè el presentador continuï a prop de la nena.

Com sempre passa en sortir a la llum una separació, els mitjans de comunicació han començat a especular sobre com aniran les negociacions del divorci. Es van casar el 2017, moment en què vivien en un pis d’una de les millors zones de Barcelona i mantenien un petit immoble a Madrid.

Laura Escanes i Risto hauran de negociar el divorci | Instagram

Laura Escanes i Risto hauran de posar-se d’acord per veure què fan amb l’empresa que comparteixen

Van seguir en aquesta situació fins al febrer del 2021, en què van girar la situació i van traslladar-se a una casa gran a la capital espanyola mentre es quedaven amb un pis més petit a la Ciutat Comtal. A més a més, tenen una casa a la Cerdanya en la que era habitual veure’s al llarg de l’any. Vanitatis assegura que els dos pisos són de lloguer, així que no hauran de barallar-se per aquestes propietats. La casa de Puigcerdà, en canvi, no se sap si van arribar a comprar-la o si també paguen el lloguer.

A més a més de la custòdia de la nena i la manutenció que li haurà de passar, també s’hauran de posar d’acord pel que fa als negocis que comparteixen. Tenen una empresa dedicada a l’arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, en la qual figuren tots dos com a administradors solidaris. Aquesta empresa ha facturat més d’un milió d’euros a l’últim exercici, el que fa pensar que hauran de negociar com dividir-se’ls i què fer a partir d’ara.

Per una altra banda, també tenen pendent parlar sobre el futur del pòdcast que protagonitzaven, en el que havien deixat la porta oberta a una segona temporada. De tota manera, tenen la sort de no compartir moltes propietats i, per tant, el repartiment de béns hauria de ser fàcil i sense moltes complicacions.