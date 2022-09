Tamara Falcó explica tots els detalls de la ruptura per primera vegada

Tamara Falcó ha reaparegut a El Hormiguero després de la ruptura amb Íñigo Onieva. Dijous passat va acaparar tot el protagonisme durant la tertúlia en acabar d’anunciar el seu compromís, mentre que aquest dijous ha hagut de donar explicacions sobre la infidelitat que li ha descobert i que ha dinamitat la relació. La vida de la marquesa de Griñón ha fet un canvi de 180° en només una setmana, segurament la més difícil de la seva vida.

Fonts d’Antena 3 deien que hi havia molt malestar a la redacció amb Tamara per haver concedit les primeres declaracions després de la separació a la cadena rival, una traïció de la que no van voler parlar en el programa de Pablo Motos. Es van limitar a preguntar-li com estava després de la tempesta i van demanar-li, això sí, més detalls sobre la cronologia d’aquesta ruptura: “Vam anar tot l’equip a una festa tot just després de l’emissió d’El Hormiguero i, un cop allà, comença a circular un vídeo d’Íñigo per certs grups de Whatsapp. Jo aquell vídeo, però, no el vaig veure fins l’endemà perquè estava en un núvol i passant-m’ho genial”.

“És cert que ell estava una mica aïllat durant la festa, quan em va dir que s’estava viralitzant un vídeo del 2019 i li vaig dir que s’oblidés del tema. Quan el vaig veure va ser quan em vaig començar a preocupar… Tot va donar un gir bastant inesperat. No sé si ho heu eliminat del calendari, però el 17 de juny ara queda lliure perquè no hi haurà boda“, prosseguia.

Tamara Falcó relata la cronologia dels fets que van derivar en la separació d’Íñigo

“Gràcies a Déu tinc boníssimes amigues i molta gent que m’estima. Divendres, una molt amiga meva em va preguntar si podíem quedar. Em va enviar el vídeo i vaig començar a sospitar, però fins aquell moment ell m’assegurava que el vídeo era del 2019. Ell va defensar-se davant dels mitjans i jo me’l creia. La meva mare era qui ens havia dit que després de la boda havíem de parlar amb la premsa i negar que el vídeo fos actual abans que els rumors comencessin a créixer, moment en què Íñigo li va dir que no es preocupés que ell ho faria. Ell ja havia donat la seva versió, tot tornava a ser meravellós i vam gaudir molt de la boda”.

“Tornem d’allà, truco a la meva mare i li dic molt contenta que ja ho havíem desmentit tot. Ella em va advertir llavors que hi havia més vídeos… Els vaig veure, em va tornar a trucar molt preocupada però jo continuava convençuda que era del 2019. Li vaig dir que si la premsa havia arribat tan lluny, acabarien sortint més vídeos en cas que efectivament no fossin del 2019. Li vaig demanar que confiessin en Íñigo fins llavors i així ho vam fer”, ha assegurat.

A partir d’allà hauria començat a canviar la història: “Li vaig deixar clar que no el perdonaria si era cert que m’havia enganyat i en aquell moment vaig adonar-me que ell ja començava a flaquejar. Vaig deixar l’anell, vaig agafar les gosses i una bossa gran. Vaig anar a casa de la meva mare i va sortir tot. Arribat a aquest punt, ja no sé què és cert i què no… però no vull continuar parlant del que va passar. L’única cosa que sé és que només amb allò ja era impossible tornar amb ell i amb tota la resta de mentides vaig haver de retratar un home amb qui no sabia que m’anava a casar. Sé que és un alleugeriment, però és dur mentre ho fas perquè és una decepció i és una mentida rere una altra. Allò sí que va ser complicat, però intento quedar-me amb el millor que és que tots els meus amics van venir per estar amb mi”.

La filla d’Isabel Preysler explica com es troba després de la tempesta

“Jo sempre em refugio en Déu i, en aquell moment, vaig recordar el moment en què vaig demanar que si realment Íñigo no era el meu home, volia que fessin alguna cosa perquè desaparegués del meu costat, ja que en la meva família el tema de les separacions i els divorcis sempre ha estat complicat. El que no sabia era que els plans de la verge era treure-me’l a la televisió nacional! Jo tinc una visió totalment diferent en el tema de les infidelitats i el problema és que hi ha moltíssim més del que jo no tenia ni idea… l’has de retratar en tot. Els meus amics m’han fet veure amb qui m’anava a casar realment perquè m’he deslliurat d’ell”, etzibava totalment convençuda de la decisió que ha pres.

Una Tamara Falcó contenta d’haver-se adonat de com era el noi abans de casar-se: “Ara mateix encara continuo en estat de xoc, el que dura habitualment vuit dies. A partir d’aquí sembla que entra la pena i la ira. El que tinc clar és que no sentiré dolor pel que he perdut. Una cosa és el que tu t’imagines i una altra és el que era… El meu germà Enrique només em diu que té un xicot rus per a mi. La infidelitat no és normal”.