Malestar i decepció a Antena 3 per la traïció de Tamara Falcó

Tamara Falcó ha enfadat els caps d’Antena 3 en concedir les primeres declaracions sobre la seva ruptura amb Íñigo Onieva a Sálvame, el programa líder de la cadena rival. La marquesa de Griñón és tertuliana d’El Hormiguero, on té previst acudir dijous com fa sempre, i és per això que els directius sembla que confiaven que no parlaria sobre el tema fins llavors. Donaven per fet que apostaria per ells de tal manera que Pablo Motos tingués l’exclusiva. Finalment no ha estat així i sembla que la tensió regna a la redacció de la cadena.

Així ho asseguraven Jorge Javier Vázquez i Kiko Matamoros en directe, conscients de la repercussió que podria arribar a tenir la traïció de Tamara Falcó cap a la cadena en la que treballa: “M’han dit que hi ha un programa de la cadena amiga en el que estan volant les papereres i els bolígrafs en aquests moments… Ara bé, si això ens passés a nosaltres amb l’Anabel Pantoja, per exemple, també estaríem llançant els telèfons”, afirmaven. I el presentador, orgullós del que havia aconseguit, ficava el dit a la ferida: “Això vol dir que Tamara Falcó prefereix parlar amb mi que amb Pablo Motos? Això és molt greu, eh?”.

🔴 Tamara Falcó habla por primera vez tras las imágenes de Íñigo Onieva 🔴



En exclusiva, en #Sálvame 💥

https://t.co/4StiIKckkY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 27, 2022

La direcció d’Antena 3 i El Hormiguero, enfadats pel lleig de Tamara Falcó

Ara és la revista Semana qui confirma que és cert que la direcció del programa està molt enfadada amb el lleig de la seva treballadora: “El grup de comunicació està molest amb ella i no entenen la raó per la qual ha concedit l’exclusiva a la cadena rival. Aquest ha estat un lleig que els ha enfadat a ells i també a El Hormiguero perquè Tamara col·labora amb el programa setmanalment. Esperaven ser ells els qui tinguessin la seva primera entrevista a televisió, un gest que sí que va tenir amb ells l’endemà d’anunciar el seu compromís“.

Realment l’elecció de Tamara Falcó va sorprendre perquè precisament Jorge Javier Vázquez la va criticar públicament el dia d’abans, quan va dirigir unes paraules molt crítiques cap a ella. Per què li ha concedit l’exclusiva a ell? El més probable és que tingués molt a veure Susana Uribarri, la seva representant, qui va facilitar la trucada entre Tamara i el programa de Telecinco.

Des d’Antena 3 insistirien en què Tamara Falcó s’ha equivocat: “Consideren que aquesta trucada a Sálvame era innecessària perquè Tamara és una de les seves treballadores. Li donen suport en tot el que està passant, però alhora estan decebuts amb què hagi donat l’entrevista més buscada del moment a Telecinco en comptes de fer-ho a Antena 3″.