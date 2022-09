Les amigues de Tamara Falcó contra Íñigo: “Mentider, lamentable i horrorós”

La ruptura de Tamara Falcó i Íñigo Onieva ha estat un dels temes del cap de setmana i ho serà durant molts més dies, el que se sap des que sortís a la llum la infidelitat de l’enginyer. Acabaven d’anunciar el seu compromís quan es viralitzaven uns vídeos del madrileny en què s’evidenciava que havia enganyat la marquesa de Griñón. Ella ha marxat a casa de la mare i l’ha bloquejat a les xarxes socials, el que demostra que està molt enfadada. Fins i tot la seva mare, Isabel Preysler, hauria trucat a l’exgendre per dir-li que deixi en pau a Tamara. Ara són les seves amigues les que han opinat públicament sobre el tema.

Cristina Pardo i Tamara coincideixen a El Hormiguero | Antena 3

Cristina Pardo critica Íñigo Onieva públicament

Cristina Pardo coincideix amb Tamara a la tertúlia d’El Hormiguero cada setmana i és per això que han fet amistat. La presentadora no acostuma a parlar de temes el cor en el seu programa de La Sexta, però aquest diumenge no s’ha pogut estar i ha criticat l’Íñigo obertament: “Ella estava molt enamorada i a mi em fa pena, perquè crec que Tamara és una persona íntegra i bona persona. Em sembla horrorós sotmetre-la a aquest escarni”.

“Em sembla horrorós sotmetre-la a aquest escarni quan ella té exposició pública. Ella ha donat la cara per l’Íñigo, ell l’ha deixat per terra després de mentir i, al final, ha hagut d’admetre que és un mentider. A mi em sembla horrorós de cara a ella… Crec que és una persona forta i que el que ha de fer és treballar i continuar amb la seva vida perquè d’això no mor ningú i ella tampoc”, ha dit.

🔴 @cristina_pardo: "Tamara Falcó es una buena persona, a mí someterla a este escarnio me parece que es horroroso". ▶ https://t.co/xChwLv5bUO pic.twitter.com/R65nIJReys — Más Vale Tarde (@MVTARDE) September 26, 2022

I posteriorment ha insistit en la idea que “donar-li cops de peu” quan està a terra li sembla “lamentable“: “Li desitjo el millor a Tamara Falcó i tant de bo dijous pugui venir a El Hormiguero. Mentrestant, espero que Íñigo i la seva família deixin de demanar que el defensin a les tertúlies de televisió”, deixava caure Cristina Pardo tot assenyalant els familiars de l’ex de Tamara.