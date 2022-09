Tamara Falcó es casa: petició de matrimoni curiosa i anell caríssim

Tamara Falcó ha anunciat el seu compromís amb Íñigo Onieva i no pot ser més feliç. La parella surt des de fa dos anys només, però la pressió perquè es cassessin ha estat constant recentment malgrat els rumors d’infidelitat que han envoltat el dissenyador de cotxes madrileny. La filla d’Isabel Preysler farà 41 anys el pròxim mes de novembre, edat amb la que es casarà després de molt de temps volent parella.

Va ser ella l’encarregada de fer l’anunci a través del seu perfil d’Instagram, en el que va publicar una fotografia molt romàntica en què presumia d’anell de compromís: “Sóc molt feliç, en això es resumeix. Abans de conèixer-te, Íñigo, em sentia completa i contenta, però creuar-nos va fer que la meva vida fes un gir cap a millor totalment inesperat. Al final, a la vida l’única cosa que importa és l’Amor i l’escric en majúscules perquè s’ho mereix. Una unió que esperem que Déu beneeixi amb la seva llum i que, encara que no estigui exempta de creu, estigui construïda sobre la confiança i l’afecte que professem l’un per l’altre. Gràcies per proposar-me ser la teva companya per a tota la vida. Em sento la dona més afortunada del planeta i el dia que et vaig dir sí te’l repeteixo i te’l deixo per escrit perquè no se t’oblidi mai. T’estimo, Íñigo”.

Tamara Falcó es compromet amb Iñigo | Instagram

Tamara Falcó explica com va ser la petició de matrimoni

Aquest dijous ha aparegut a El Hormiguero en la primera intervenció televisiva després del compromís, la que ha aprofitat per treure a la llum com va ser la petició de matrimoni: “Jo estava prenent la meva sopa de dejuni i, de sobte, em diu que tenia dos regals perquè havia estat el nostre aniversari. Em va dir que escollís una de les seves mans i, poc després, em va dir havia encertat. Es va agenollar i em va demanar que em casés amb ell justament l’únic dia en què no anava arreglada. Duia unes malles!“. Poc després el noi s’hauria emocionat tant que va acabar espantant-la: “Tot seguit gairebé li dona un atac de cor. Em va dir que s’estava marejant i jo només pensava que em quedaria vídua abans de la boda”.

¡EXCLUSIVA! @Tamara_Falco_ se casará el 17 de Junio en El Rincón. Nos cuenta todos los detalles #JoaquínEH pic.twitter.com/hvtaMBNGsH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2022

I d’aquí, a donar detalls sobre una de les bodes més esperades de l’any: “Ja tenim data. Ens casarem el 17 de juny si tot va bé. Estem super contents, les nostres famílies felices i tant de bo mengem perdius”. El compromís va tenir lloc el passat 9 de setembre en presència de les dues famílies: “Va ser a casa del meu pare, és un lloc molt romàntic i significa molt per a mi”, ha dit la marquesa de Griñón visiblement emocionada de poder haver-la celebrat a El Rincón.

Quant costa l’anell de compromís que li ha regalat?

L’anunci del compromís ha tret a la llum la fotografia de l’anell de compromís, una joia que s’allunya del clàssic solitari. Ha estat El Español qui ha descobert la marca que ha escollit el promès per a l’anell, la italiana Repossi: “Es tracta d’un anell en or blanc amb tres diamants de talla pera. Es tracta de l’icònic Toi&Moi, el que consta d’un parell de diamants de 0,30 de quirats i un solitari flotant de 0,40 quirats”. El preu és desorbitat, 14.500 €.

Aquest és l’anell de compromís de Tamara Falcó | Instagram

El noi té una bona feina com a enginyer i dissenyador de cotxes, el que compagina amb la direcció d’una discoteca de Madrid. Queda clar que la parella podrà tenir problemes de qualsevol tipus… excepte econòmics.