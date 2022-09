Laura Escanes revela una intimitat sobre la primera vegada amb Risto

Laura Escanes ha acudit a Martínez y Hermanos, el programa de Movistar+ que té al capdavant l’amic íntim de Risto Mejide, el presentador Dani Martínez. El que pocs s’esperaven era que la influencer barcelonina deixés anar tants titulars personals durant la seva intervenció, en la que ha sorprès amb anècdotes íntimes del seu matrimoni amb el publicista.

Tot començava amb una confessió sorprenent de Laura Escanes: “Jo sí que m’he llevat alguna vegada al costat d’algú que no sabia qui era”. Davant d’aquesta declaració tan potent, calia donar més explicacions al respecte: “Deixeu que ho expliqui… perquè em refereixo a Risto, que no duia ulleres en aquell moment”.

“Vinga, explicaré una anècdota molt graciosa sobre la primera vegada que vaig dormir amb Risto. Tot anava genial, acabem, el miro i li pregunto: “Tu sempre folles amb ulleres?“. I ell em va dir que no se n’havia adonat, que s’havia oblidat”, ha dit tot provocant un gran riure dels companys.

“He de dir que mai més ho hem fet amb ulleres, però la primera vegada sí que li vaig dir que era fort que portés els personatges fins al final”, ha etzibat. Era llavors quan Dani Martínez va afegir més informació, ja que Risto també li havia explicat aquesta anècdota: “Em va dir que estava tan nerviós que només pensava que volia que tot anés tan bé que es va oblidar de treure’s les ulleres”.

Laura Escanes reconeix que alguna vegada ha mentit als seguidors d’Instagram

Poc després, Laura Escanes treia a la llum altres confessions sinceres sobre la seva feina d’influencer: “Alguna vegada he mentit en dir que m’agradava la feina d’un amic. Crec que tens un compromís i, a més a més, em sento amb el compromís de publicar-ho a Instagram. Estic recomanant alguna cosa que no m’ha agradat? Sempre penso que potser a mi no m’ha agradat, però que hi ha molta gent en el món”.

Li han preguntat si Risto és sincer o mentider, el que ella ha aprofitat per enviar-li un retret: “Tu creus que menteix? Imagina-te’l dient que ho sent, però que ha de marxar a canviar un bolquer“, deia tot fent referència a les polèmiques declaracions del presentador en què deia que no li agrada gens fer aquesta tasca paternal.

Una Laura Escanes divertida que torna a demostrar que no li molesta que els critiquin perquè sempre es pren aquests comentaris amb humor.