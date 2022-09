Jorge Javier perd els papers en un al·legat brutal contra Tamara Falcó

Jorge Javier Vázquez ha volgut dir la seva davant d’una de les notícies més impactants en el món del cor de l’últim any: la ruptura de Tamara Falcó i Íñigo Onieva. La parella acabava d’anunciar el seu compromís quan sortien a la llum uns vídeos que demostraven que l’empresari havia estat infidel. En un primer moment, ell va dir que eren uns vídeos antics i ella se’l va creure. Ara bé, diverses proves van acabar demostrant que el noi mentia i que, efectivament, li havia posat les banyes. Ella va esborrar la fotografia del compromís, el va bloquejar a la xarxa i va marxar de la casa que compartien.

Tothom s’ha posicionat a favor de la filla d’Isabel Preysler excepte Jorge Javier, que l’ha criticat a l’emissió de Sálvame d’aquest dilluns: “Tamara i Íñigo són de dos mons oposats. Ara tothom carrega contra Onieva, però si te la foten tres vegades… Si permets que te la continuïn fotent, la responsabilitat és teva. Crec que ella sabia amb qui es jugava els cuartos i que el que l’ha fotut és que es faci públic“.

Jorge Javier Vázquez deixa verda Tamara Falcó a Sálvame

El presentador de Badalona assegura que ha vist el seu reality i que considera que allà es feia evident que la relació amb l’Íñigo no tenia futur: “El que no pots fer és tenir una vida amb el col·lectiu Hazte Oír, amb la ultradreta catòlica i amb la ultradreta conservadora, i sortir amb un noi que sempre està de festa. Tu no pots intentar que l’altre sigui partícip de la teva vida, amb la vida que tens, perquè saps que és el que hi ha i que això explotarà perquè ell està a la discoteca cada nit”.

“Lo que no puedes hacer es tener una vida con lo ultraconservador y con un fiestero”, decía Jorge Javier Vázquez #yoveosálvamehttps://t.co/DqVxWdXKFl — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 26, 2022

“La vida de Tamara Falcó és una absoluta mentida. Se li està permetent blanquejar elements molt perillosos en aquesta societat perquè és Tamara Falcó, però tu l’escoltes i et sorprèn. I la posada en escena de treure el xicot i que hagi de parlar amb la premsa mentre ella posa cara de digna… Noia, que no s’ha mort ningú”, ha prosseguit en un atac brutal que curiosament ha tingut una bona acollida a la xarxa.