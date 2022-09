Trucada molt tensa d’Isabel Preysler a Íñigo: “Allunya’t de Tamara”

Tamara Falcó ha trencat el compromís amb Íñigo Onieva després de la seva confessió, un atac de sinceritat en què reconeixia haver-li estat infidel malgrat haver-ho negat en diverses ocasions. La marquesa de Griñón està enfonsada i ha pres la dràstica decisió d’esborrar la fotografia amb l’anell del seu perfil d’Instagram, l’ha deixat de seguir i ha marxat de la casa que compartien.

La filla d’Isabel Preysler es refugia a casa de la progenitora, que estaria molt decebuda amb l’actitud del seu gendre. Sense poder quedar-se al marge, hauria trucat a Íñigo fet una fúria: “Vull que et mantinguis allunyat de la meva filla, no la truquis més”, li hauria etzibat segons han informat a Sálvame. També la mare d’Íñigo s’ha pronunciat, encara que en el seu cas ha estat públicament i davant dels micròfons. Què ha dit la fins ara sogra de Tamara Falcó? “Aquests estan sent uns dies molt tristos i estem tots molt malament“.

Primeres paraules de la mare d’Íñigo Onieva | Telecinco

Així va ser la discussió entre Tamara i Íñigo que va derivar en la ruptura

Tamara Falcó se sent “humiliada“, tal com asseguren fonts properes a l’empresària. El Español ha pogut saber com va ser l’última gran esbroncada de la parella, en la que ella hauria decidit trencar el compromís. Aquesta conversa hauria arribat divendres a la nit, després de la boda d’una amiga en què van aparèixer junts i negant els rumors d’infidelitat: “Ella va assabentar-se de la mentida d’Íñigo perquè ell li va reconèixer la seva infidelitat. Li va demanar perdó moltíssimes vegades mentre plorava i es mostrava penedit, però ella ha continuat rebent informació sobre més petons. El matí següent, Tamara el va deixar, va bloquejar el seu telèfon i va marxar de casa. No hi ha marxa enrere, ella està convençuda”.

Cal recordar que Íñigo també li ha demanat perdó públicament a través d’un comunicat d’Instagram en què reconeix que li ha estat infidel i que se’n penedeix: “En els vídeos que s’han difós surto en una actitud inacceptable de la qual estic absolutament penedit i destrossat per això. Demano perdó per no haver estat honest i demano perdó a Tamara i la seva família públicament. Estic completament enamorat d’ella i és la dona de la meva vida, per la qual cosa em fa un mal enorme haver-la fet mal”.

Íñigo Onieva reconeix haver estat infidel | Instagram

De moment aquestes paraules sembla que no han tingut efecte en Tamara Falcó, que continua sense voler saber res d’ell després de l’engany, les mentides i la humiliació pública a la que l’ha sotmès només uns dies després de l’anunci del seu compromís.