Primeres paraules de Tamara Falcó després de la infidelitat d’Íñigo

Tamara Falcó ha donat la cara després de la ruptura en una primera aparició pública molt més intensa del que els periodistes del cor s’esperaven. La marquesa de Griñón sempre ha estat molt atenta amb la premsa, però poques vegades havia estat tan generosa. S’està parlant fins a l’avorriment de la infidelitat d’Íñigo Onieva, el seu promès, qui protagonitzava uns vídeos comprometedors que sortien a la llum l’endemà mateix de l’anunci del seu compromís. La filla d’Isabel Preysler s’havia estat creient totes les seves mentides, però finalment la veritat ha sortit a la llum i ella ha tallat la relació.

Ella mateixa anunciava a través del seu perfil d’Instagram que acudiria a la presentació d’una promotora de la que ella n’és imatge. Automàticament tots els mitjans de comunicació es mobilitzaven per anar a les portes de l’esdeveniment i obtenir les primeres declaracions de Tamara després d’aquesta ruptura tan sonada. La sorpresa acabava sent gegant, ja que l’afortunat que aconseguia la primera reacció de totes era Jorge Javier Vázquez. Estaven en directe a Sálvame quan trucava a Susana Uribarri, la representant de Tamara Falcó. En un principi li donava llargues, però finalment Tamara acceptava posar-se al telèfon i parlar obertament sobre el tema per primera vegada.

“Mira, jo sóc molt creient i crec que tot passa per alguna cosa… Encara estic en estat de xoc, però sí que estic resant molt. El que vull és demanar-vos perdó perquè no us he cregut durant molt de temps sobre tot el que dèieu sobre Íñigo. Sense la vostra investigació mai no m’hauria assabentat de tot això així que us vull donar les gràcies. Imagina’t per a m el que és el matrimoni, una promesa d’amor etern… Estic contenta que tot això hagi sortit ara”, reconeixia.

I continuava tot confirmant que se sent enganyada: “Jo el que vull és algú que tingui els mateixos valors que jo i que em tracti amb respecte. La confiança és bàsica i he confiat fins que l’evidència era massa gran… El segon vídeo que vau emetre em va fer obrir els ulls. Ell sempre ho negava i jo me’l creia, la veritat. Ara el que em sobta és que sortís amb un noi sobre Íñigo. Si hagués sabut ni que fos només una miqueta sobre tot això no hauríem arribat a aquest punt”.

Tamara Falcó deixa clar que la reconciliació amb Íñigo Onieva no és una opció

Tot just després, la tertuliana d’El Hormiguero apareixia a l’acte públic i responia les preguntes dels periodistes del cor que s’havien congregat al photocall. Bàsicament va venir a dir el mateix, però va afegir alguns detalls: “L’Íñigo amb qui jo m’havia promès no té res a veure amb l’Íñigo dels vídeos. Jo creia que en una relació li has de donar llibertat a l’altra persona i que has de confiar en ell, però amb uns límits. Ell em deia que es dedicava al món de la nit i que havia de viatjar molt… Mai no vaig pensar que estigués abusant de la meva confiança“.

“Estic contenta que tot això hagi sortit ara abans de la boda, perquè si hagués passat quan ja estiguéssim casats o amb família hauria estat terrible. Jo apostava per ell i me’l creia, me’l vaig creure fins al final fins que vaig veure que tot el que es deia era veritat”, continua.

Primeres paraules de Tamara Falcó després de la ruptura | Europa Press

Molts es pregunten què ha fet amb l’anell de compromís: “El vaig deixar a casa quan vaig marxar cap a casa de la meva mare. Divendres al vespre em va començar a dir que potser sí que era veritat que havia fet un petó a una noia, moment en què jo li vaig deixar clar que llavors trencaríem perquè no puc perdonar una infidelitat de cap de les maneres. Entre les banyes i les mentides, jo sóc molt quadriculada. Ell no només em mentia a mi, mentia a tothom. I jo no ho permetia, no mirava cap a un altre costat. Ara mateix us dic que és molt i molt impossible que torni amb ell“, unes respostes molt sinceres i contundents que demostren que la seva història d’amor ha acabat.