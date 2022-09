Nova vida per a Laura Escanes: canvi de casa i un amic especial

Laura Escanes es troba en un moment complicat ara que s’ha confirmat la separació de Risto Mejide, el pare de la seva única filla amb qui ha estat durant set anys. La influencer barcelonina haurà de començar a buscar advocat per gestionar el divorci, en el que hauran de posar-se d’acord sobre les propietats que puguin tenir i també sobre la custòdia de la petita Roma. Fins llavors, ella ha d’adaptar-se a la nova rutina sense el presentador. El primer pas? Buscar pis per abandonar la casa familiar que compartien a Madrid.

La revista Lecturas l’ha caçat en plena cerca de pis per la capital espanyola, ciutat en la que continuarà vivint. En aquestes fotos, en la que se la veu arreglada i oculta darrere d’unes ulleres de sol grans, apareix acompanyada de Pablo Castellano. El marit de María Pombo, una altra de les influencers del seu grupet, és arquitecte i té una empresa de reformes. És per això que estaria ajudant en aquesta cerca immobiliària, la que hauria fet en una de les millors zones de la ciutat.

Laura Escanes busca pis nou per Madrid | Lecturas

Primers rumors sobre una possible nova relació de Laura Escanes

Com era d’esperar, comencen a multiplicar-se els rumors sobre què ha passat entre ells. Pocs s’esperaven que tallessin la relació quan fa pocs dies parlaven sobre l’altre amb tendresa.

20 Minutos ha estat el primer mitjà que ha assenyat directament Laura Escanes, qui diuen que ja estaria il·lusionada amb un altre home: “Expliquen que en aquests temps difícils, Laura Escanes està centrada en la seva feina com a influencer i en la seva pròxima participació a El Desafío d’Antena 3. Entre prova i prova ha forjat una molt bona amistat amb un dels coach que els prepara. Diuen que s’ha transformat en un suport imprescindible per a ella i que l’està ajudant a viure millor aquesta separació. Ningú sap què passarà en un futur i si aquesta amistat derivarà en una aventura, però la veritat és que la complicitat entre ells és total”.

El coach més famós és el Juandi Alcázar, expert en apnea que va protagonitzar la gran final de l’edició anterior. Ara bé, no està confirmat que sigui ell ni molt menys. De moment, ella opta per no dir res al respecte i se centra en la feina, tal com deixa caure la primera publicació que ha fet a Instagram després de la separació.

Primera publicació de Laura Escanes després de la separació | Instagram

També han parlat amb una persona propera a l’exparella que assegura que la ruptura ha hagut de ser “sobtada” perquè ningú no se l’esperava: “Estaven molt il·lusionats amb la segona temporada del podcast i, encara que hi havia rumors que podien estar en crisi, no ens esperàvem aquest final”. Amb encara molts dubtes a resoldre, només el temps dirà si els protagonistes donen més detalls sobre la seva ruptura o si opten per mantenir el silenci.