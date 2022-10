Risto, en una app de cites per a rics una setmana després de la ruptura

Risto Mejide i Laura Escanes van anunciar que se separaven el 25 de setembre, data que sempre recordaran com un dels moments en què la premsa rosa va engegar una persecució que no havien viscut ni tan sols en els inicis de la seva relació. Han passat pocs dies, però alguns diaris ja parlen d’una nova il·lusió per a la influencer barcelonina. Ara el protagonista dels titulars és el seu ex, però, ja que asseguren que s’acaba d’obrir un perfil en una aplicació de cites.

Així ho treu a la llum la revista Semana, que anuncia en exclusiva que el publicista està obert a l’amor. Diuen que han pogut accedir al perfil que ha obert a Raya, una app de cites exclusiva per a rics i famosos que té un accés molt restringit per poder facilitar-los molta privacitat. En el cas del presentador, però, algú hauria filtrat aquesta informació.

Risto està obert a l’amor després de la ruptura | Instagram

Com funciona l’app de cites a la que s’ha inscrit Risto Mejide?

I com funciona aquesta app? En aquesta, necessita una sèrie de requisits previs per confirmar que es tracta d’un perfil real. Ho fan gràcies a l’associació del compte d’Instagram verificat, així com l’aportació d’un codi de conducta molt estricte que impedeix els usuaris a divulgar cap mena d’informació sobre què passa a dins. No es poden fer captures de pantalla perquè, en cas de fer-ho, l’app rep una alerta i expulsa automàticament el membre que l’hagi fet. En cas que siguis admès, has de pagar entre 107 i 299 € l’any per poder continuar registrat.

Per la resta, el funcionament és similar a tota la resta d’aplicacions d’aquest estil: et crees un perfil amb fotografies i una descripció de tu mateix, selecciones una cançó que creguis que et representa i esculls entre els diferents perfils als que donen “sí” o “no”. Ha sorprès molt que hagin pogut accedir al perfil de Risto, qui hauria escollit una biografia peculiar: “Si no soc extraordinàriament guapo és perquè hi ha massa llum. La gent em coneix, jo no“.