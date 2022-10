Laura Escanes i Risto eviten la foto familiar en la primera retrobada

Laura Escanes i Risto Mejide han celebrat la festa del tercer aniversari de la filla com a parella separada. Aquesta ha estat la seva retrobada pocs dies després d’anunciar la seva inesperada ruptura, una festa temàtica en la que han evitat una fotografia familiar que hagués estat molt incòmode en estar tot tan recent. Com han fet en les anteriors ocasions, han organitzat una taula de dolços amb un pastís increïble i un munt de globus. El fill gran de Risto, el qui va tenir amb Ruth Jiménez, també ha acudit i s’ha mostrat molt tendre amb la seva germaneta. Laura Escanes ha demostrat que intentarà continuar unida a l’antic fillastre en compartir una fotografia en què se’l veu amb la petita Roma en braços: “Julio i Roma. Us estimo infinit“.

“Feliç aniversari, princesa. Avui fa tres anys que vas arribar i no entenc com es pot estimar tant. T’estimo”, ha escrit la influencer barcelonina tot acompanyant una fotografia amb la nena en braços i ella fent el número tres amb els dits. Risto Mejide, per la seva banda, felicitava la filla amb la fotografia dels dos fills: “Felicitats, bollito“.

És destacable que Risto Mejide no hagi tornat a posar like a cap fotografia de Laura Escanes des de la de l’anunci de la separació, ni tan sols en aquest post de felicitació a la filla que tenen en comú. Es continuen seguint a Instagram, això sí.

Laura Escanes celebra el tercer aniversari de la filla | Instagram

Festa a la filla de Laura Escanes i Risto | Instagram

Laura Escanes publica una foto del fill de Risto | Instagram

Laura Escanes canvia de vida radicalment després de la ruptura

Laura Escanes ha estat captada pels fotògrafs en aquesta nova vida després de la separació, una rutina nova en la que se l’ha vist buscant pis en una de les millors zones de Madrid. A més a més, ella ha estat la primera assenyalada pel que fa a la situació sentimental. Alguns mitjans han assegurat que la barcelonina estaria il·lusionada de la mà d’un dels coach d’El Desafío, programa en el que participarà en aquesta nova temporada. Ella no ha volgut pronunciar-se al respecte, però sí que ha volgut deixar clar que la relació amb Risto “és bona”.