Tamara Falcó marxa a Mèxic i critica Íñigo des d’allà: “Em fa pena”

Tamara Falcó ha fet les maletes i ha marxat d’Espanya després de la ruptura amb Íñigo Onieva, la que ha provocat que l’empresari es quedi sense feina com a càstig per la seva infidelitat. Ell encara no ha concedit declaracions, encara que des de Telecinco deixen caure que podria estar negociant una entrevista: “En algun moment es pronunciarà. De moment opta per fer vida normal i està aconseguint esquivar la premsa, el que fa perquè d’alguna manera se sent culpable de tota aquesta situació”.

La que sí que ha parlat ha estat Tamara, que ha tornat a pronunciar-se sobre la separació després de l’entrevista a El Hormiguero. Ho ha fet des de Mèxic, on s’ha traslladat per fer de ponent en el Congrés Mundial de les Famílies: “Aquest ha estat un despertar horrorós, però al mateix temps penso en el perdó i la importància que hi ha darrere del perdó. No sento odi cap a ell ni tampoc aberració. Íñigo em fa pena, ara mateix. Em fa pena que, amb totes les coses meravelloses que hi ha a la vida, consideri que aquelles coses són per les quals es viu”.

Tamara Falcó creu que la infidelitat ha estat un senyal diví

“No entenc el que ha passat i no m’entra al cap, però crec que ell tampoc no ho acaba d’entendre. Tots aquells que estan perduts en les ombres mereixen conèixer la veritat i l’amor de Déu. Jo vaig tenir una barreja de sensacions molt forta en un viatge al llac Maggiore d’Itàlia, quan vaig fer una oració molt forta en què vaig pregar que si el meu xicot no havia de ser per a mi, que me l’apartessin”, ha deixat anar.

Tamara Falcó reapareix després de la ruptura | Telecinco

Tamara reconeix que arran de la ruptura ha estat analitzant què havia passat entre ells abans: “M’he adonat que va haver-hi molts tocs d’atenció més enllà de la infidelitat en si. Jo estava molt il·lusionada amb la nostra relació. El projecte de Déu estava allà, encara que no fos evident. Tot això va canviar radicalment quan van aparèixer les imatges del meu xicot en què es veia que m’havia estat infidel. Ara bé, no només va ser allò… Van sortir a la llum moltes més coses i va ser tot un dominó”.