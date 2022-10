Íñigo Onieva, acomiadat de la feina: càstig per la infidelitat a Tamara

La ruptura de Tamara Falcó i Íñigo Onieva ha dinamitat la imatge pública de l’empresari, qui va negar durant molt de temps estar enganyant-la fins que les proves van ser més que evidents i va haver de reconèixer-ho. Des de llavors els problemes se li han anat encadenant un darrere de l’altre, fins al punt de veure perjudica fins i tot la seva feina.

Ningú no vol sentir a parlar d’ell i continua rebent crítiques ferotges, el que ha arribat a oïdes dels seus caps. I què han decidit al respecte? Que el millor era acomiadar-lo per deslligar les seves empreses de la mala fama que ha adquirit. Així ho assegura Joaquín Prat: “Una font molt fible em confirma que Íñigo ha perdut molts amics i que s’ha quedat sense feina. Estava treballant com a relacions públiques d’un restaurant molt luxós de Madrid i d’una coneguda discoteca. Doncs a dia d’avui ja no exerceix aquests papers”. Una informació que coincideix amb la que deixava anar Kiko Matamoros poc abans quan deia que s’estaven plantejant fer-lo fora.

Íñigo Onieva ha estat el principal perjudicat després de la ruptura | Europa Press

El germà d’Íñigo Onieva perd els papers davant de la premsa

Íñigo s’ha quedat sense nòvia, sense feina ni bona fama. La premsa rosa busca desesperadament les seves primeres declaracions al respecte, les que encara no han arribat. És per això que la casa familiar dels Onieva està plena de periodistes a totes hores… el que comença a molestar-los. La pressió mediàtica sobre ells és immensa i això té conseqüències, el que s’ha pogut comprovar en un fort enfrontament amb el germà d’Íñigo.

Jaime Onieva estava entrant a casa quan un equip de Sálvame i un altre d’Europa Press l’abordaven ràpidament per intentar que els digués com estan vivint tota aquesta polèmica. El que no s’esperaven era que el noi esclatés de la manera que va fer. En les imatges se’l veu enfadat, però ha estat el relat de les reporteres el que ha ajudat a fer una idea de què havia passat: “Ha vingut en actitud poc amigable. Arribava escortat per quatre cotxes i aquest moment no ha estat gens relaxat… Li hem preguntat si sabia que Tamara havia deixat de seguir per Instagram a Íñigo i ens ha dit de males maneres que a ell no li interessen les xarxes socials. Ha recollit una bossa del maleter, ha estat escortat pels amics fins a casa però abans s’ha girat i ens ha exigit que ens allunyéssim“.

El germà d’Íñigo s’enfronta a la premsa | Europa Press

Enfrontament del germà d’Íñigo amb la premsa | Telecinco

Tamara Falcó fa les maletes i viatja fora d’Espanya

Tamara, per la seva banda, ha optat per continuar amb la seva agenda professional i ha fet les maletes per marxar fora d’Espanya. Aquest divendres l’han gravat a l’aeroport de Madrid, on acudia per agafar un vol cap a Mèxic. Allà participarà en el XIV Congrés Mundial de les Famílies, en el que oferirà una xerrada com a ponent abans de conversar amb els joves catòlics que hi acudeixin.