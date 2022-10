María León, detinguda per agredir una policia: el germà reacciona

María León ha estat detinguda aquest cap de setmana, el que l’ha col·locat a la diana mediàtica. L’actriu, coneguda per ser la germana de Paco León, ha estat posada en llibertat provisional després de negar-se a declarar davant del jutge. Ara el seu cas serà investigat com a presumpte delicte d’atemptat contra l’autoritat, el que és bastant greu.

Però què ha passat? Tot començava per culpa d’un home borratxo que anava en bicicleta per Sevilla amb una copa a la mà. Estava posant en perill la circulació, el que va fer que alguns veïns alertessin a la policia. María León i el seu grup d’amics van veure com els agents el sotmetien a la prova d’alcoholèmia i van indignar-se, ja que creien que no feia mal a ningú i els van acusar de cometre abús policial. Com van reaccionar? Gravant els policies mentre els increpaven. Com era d’esperar, els agents van confiscar els seus telèfons mòbils i els va demanar la seva identificació.

María León no duia el seu DNI a sobre, per la qual cosa li van deixar clar que els hauria d’acompanyar a comissaria per poder ser identificada. En un primer moment semblava que la noia acceptava, però ben aviat va veure’s que era una distracció. Els seus amics van rodejar el cotxe policia mentre ella cridava des de l’interior, una escena lamentable en la que un dels seus companys va poder obrir la porta del vehicle policial per alliberar-la. Ella va començar a córrer, però els agents la van interceptar.

I aquí hauria començat la pitjor part, quan María León va intentar escapar dels braços de l’agent. Com? Donant-li, presumptament, un cop de puny a la cara i diverses puntades de peu que haurien forçat la policia a acudir a urgències. Aquesta agressió va provocar que l’actriu fos detinguda i traslladada a comissari per haver comès un delicte d’agressió a una agent de l’autoritat. Un cop allà, sembla que hauria necessitat atenció psicològica en patir un atac d’ansietat.

Paco León s’assabenta per la premsa de la detenció de la germana

El Diario de Sevilla captava, hores més tard, les primeres imatges de l’actriu després de ser posada en llibertat. No ha volgut fer declaracions, mentre que el seu germà reconeixia haver-se assabentat de l’incident per la premsa. Era Socialité, el programa dels migdies de Telecinco, qui el trucava per saber què opinava del que havia passat. La sorpresa era que l’actor i director no sabia res: “Desconeixia aquests fets, la veritat, estava desorientat. Li he explicat què ha passat i m’ha dit que ell no sabia res, que es posaria en contacte amb la família immediatament”, han explicat.

Una detenció que pot perjudicar molt la imatge de l’actriu, que ara haurà d’esperar a un judici que li podria comportar greus conseqüències.