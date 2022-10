Iker Casillas reacciona als rumors que el relacionen amb Shakira

Shakira sap que tots els moviments que faci a partir d’ara seran analitzats al detall per la premsa rosa. La separació de Gerard Piqué ha estat una de les notícies més impactants de l’any, la que ha generat un terratrèmol mediàtic que continua ben actiu. Des d’un principi va començar a especular-se sobre les causes de la ruptura, amb una infidelitat del futbolista com a principal teoria. Poc després va aparèixer de la mà públicament amb una jove de 23 anys, el que feia pensar que, efectivament, feia temps que estava amb ella.

El defensa blaugrana ha refet la seva vida molt aviat, mentre que Shakira acaba de concedir una entrevista bomba en la que assegura que no necessita cap home al seu costat. Aquestes paraules contradiuen els molts rumors que l’envoltaven aquestes darreres setmanes, quan van dir que estaria flirtejant amb l’actor Chris Evans. L’últim famós amb qui l’han relacionat? Un encara més conegut aquí, Iker Casillas.

El porter i antic capità del Reial Madrid no té parella actualment, una solteria que va començar l’any passat amb la separació de Sara Carbonero. Des de llavors l’han relacionat amb moltíssimes noies, el que el té molt fart. Ara han tornat a dir que podria estar il·lusionat, uns rumors que en aquesta ocasió l’apropen a Shakira. I com va començar aquesta especulació? Simplement perquè algú va adonar-se que l’havia començat a seguir per Instagram.

Iker Casillas carrega contra els mitjans de comunicació que el relacionen amb Shakira

Iker Casillas mai no ha tingut problema en dir què pensa públicament i en negar els rumors que l’envolten. Ara ho ha tornat a fer en un seguit d’stories a través de les xarxes socials.

Iker Casillas reacciona als rumors | Instagram

I què ha fet? Negar taxativament que hagi començat cap aventura amb Shakira i carregar contra els periodistes que així ho asseguren: “En alguna redacció hauran vist que segueixo Shakira a Instagram. Això és que estan junts! Ens inventem la notícia? No hi ha ous! Agafa’m el cubata!”, ha escrit tot reproduint la hipotètica conversa que s’imagina que hi haurà hagut en aquestes redaccions. A partir d’aquí s’ha dedicat a compartir captures de pantalla dels titulars d’alguns d’aquests mitjans de comunicació que se n’han fet ressò, la gran majoria de països sud-americans. La seva resposta? “Toca’t els nassos, mare de Déu“.

L’exfutbolista esclata en el seu perfil | Instagram

Iker Casillas nega, d’aquesta manera tan gràfica, que sigui cert que hi ha res entre ells. Ara caldrà veure si aquesta reacció és prou potent per acabar amb els rumors que els relacionen.