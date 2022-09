Shakira, desesperada per cridar l’atenció de Gerard Piqué en l’última trobada

Gerard Piqué i Shakira van retrobar-se el passat dissabte en el partit de beisbol del fill gran, del Milan, el que va permetre que es captessin imatges de l’exparella. S’ha dit que la tensió entre ells era més que evident i que ni tan sols van dirigir-se la paraula, però cal matisar aquesta informació. El Món ha parlat amb Marc Leirado, el periodista del cor que va aconseguir infiltrar-se en la grada i que ha estat l’artífex de les fotografies.

Ell va ser testimoni de com va produir-se tota la trobada, en la que van encadenar-se una anècdota rere una altra. Gerard Piqué va ser el primer en arribar, en ser l’encarregat d’acompanyar el nen al camp del Baix Llobregat en el que tenien programats dos partits seguits. Va anar-hi acompanyat de la seva mare, dels dos nens i del gos, el que fa presumible que en aquell moment tenia ell la custòdia dels petits.

Shakira i Gerard Piqué normalment no coincideixen en els partits dels fills, per la qual cosa no estava prevista la presència de la cantant. La sorpresa va ser majúscula quan va entrar acompanyada de la germana i el cunyat per la porta lateral: “Caminava en actitud xulesca, com una autèntica diva“.

Shakira, molt activa en el partit de beisbol del fill | Telecinco

Gerard Piqué hauria marxat corrents en veure Shakira asseguda al seu costat

Això sí, hauria optat per asseure’s en el primer banc amb què es va trobar per no molestar. La casualitat va voler que fos el mateix en què estava Gerard Piqué i la seva mare, de qui només la separaven un parell de persones. Leirado assegura que el futbolista va marxar corrents en adonar-se que tenia l’ex tan a prop: “Va girar-se per veure qui s’havia assegut i, de sobte, va agafar i marxar cap a l’altra punta del camp sense dir res ni tan sols a la mare… que va quedar-se molt sorpresa perquè no entenia res. Un cop va veure que estava Shakira, amb qui no van saludar-se, la mare també va marxar dissimuladament“.

El periodista explica que l’actitud de Shakira va ser molt estranya durant tot el matí, movent-se d’una punta a l’altra i animant els nens entre crits: “Realment semblava que estava fent l’impossible per cridar l’atenció, volia que la miressin. El problema era que Gerard Piqué ni tan sols la mirava. Ell estava aïllat i més pendent del telèfon”. Poc després, la colombiana hauria optat per apropar-se directament al pare dels seus fills i haurien intercanviat un parell de frases: “Ella li va recordar que després hauria d’emportar-se el Sasha, moment en què ell li va respondre secament i sense mirar-la que sí, que ho tenia present”.

Shakira, al partit de beisbol del fill | Telecinco

Gerard Piqué amb el fill petit | Telecinco

L’actitud de Gerard Piqué i Shakira, totalment diferent en aquesta trobada familiar

Amb aquesta anècdota queda clar quina actitud ha adoptat cadascú d’ells en aquesta separació, la que estarien vivint de maneres totalment diferent. Shakira va tornar al seu lloc justament quan arribava el germà, que va adoptar el rol de protector: “Va apropar-se a absolutament totes les persones que treien el mòbil per fer alguna fotografia a Shakira. Els deia que no ho fessin, que havien de protegir la seva intimitat. Va haver-hi un moment en què fins i tot va parlar amb l’entrenador de l’equip del Milan, que també va començar a recordar a tothom la prohibició de fer fotos”. En aquell punt haurien arribat molts fans de la cantant, que va refugiar-se a la banqueta al costat dels nens per deixar d’estar accessible.

L’actitud de Shakira i Piqué amb la resta de pares de l’equip tampoc no tenia res a veure. Mentre que ella hauria estat encantadora i demanant a tots que estiguessin contents malgrat la derrota, el defensa blaugrana ni tan sols aixecava la mirada del mòbil i no es relacionava amb ningú, totalment apàtic. Després d’uns minuts fora, va tornar a entrar al camp amb una bossa de dona que no era la que duia la mare, el que va fer sospitar que podria estar la Clara Chia per allà. Ningú no la va veure, per això, així que continuarà sent una incògnita de qui era aquest complement.

Un cop va acabar el partit, Gerard Piqué hauria demanat als nens que anessin a acomiadar-se de la mare i del tiet, amb qui sí que s’hauria abraçat en veure’s. Tot just després se’ls hauria endut: “Va dir-los que havien de dinar ràpidament perquè després havien d’anar a una festa d’aniversari mentre Shakira acceptava fer-se fotografies amb altres pares finalment”.