Gerard Piqué i Clara Chia, parella des de fa més d’un any?

Gerard Piqué va marxar de la casa familiar i, pocs dies després, la premsa rosa va assabentar-se’n. Això va provocar una allau mediàtica en què les revistes van començar a anar plenes d’informació sobre les presumptes infidelitats que hauria comès el futbolista, uns enganys que haurien afartat Shakira fins al punt d’emetre un comunicat en què confirmava que s’estaven separant. Només dos mesos després d’aquella notícia bomba, el capità blaugrana ha presentat en societat la nova nòvia: Clara Chia, una estudiant de Relacions Públiques que treballa en una de les seves empreses. Precisament ella va ser assenyalada des del principi com l’amant oficial del barceloní, una noia amb qui ja ha acudit a un concert i a la boda d’un amic com a parella formal.

Que ja s’hagin deixat veure en públic mentre es feien petons i que vagin junts a reunions d’amics fa pensar que la seva és una relació més formal -i llarga- del que sembla. Seria estrany que tinguin una relació tan formal quan encara no han passat tres mesos des de l’anunci de la separació de Gerard Piqué i Shakira… Estaven junts des d’abans? El programa de Telecinco Ya es mediodía revela que tenen informació que demostra que Gerard Piqué i Clara són parella “des de fa més d’un any” i, per tant, des d’abans que el futbolista trenqués amb la mare dels seus fills.

Fins ara es pensava que havien començat el passat mes de gener, quan Gerard Piqué s’hauria negat a acudir a teràpia de parella amb Shakira com ella volia. Ara bé, aquest programa ha aconseguit uns testimonis que situen l’inici de l’aventura del futbolista amb Clara Chia el maig de l’any passat. Ella, que estudia Relacions Públiques i Protocol, havia de graduar-se per llavors. En aquell moment no hauria pogut acudir a la graduació perquè sembla que el seu entorn ja sabia que començava a mantenir una aventura amb el futbolista i no volia ser el centre d’atenció.

Asseguren que Gerard Piqué enganyava a Shakira | Telecinco

El germà de Shakira es reuneix amb Gerard Piqué en privat

Gerard Piqué hauria fet molt de mal a Shakira aquests darrers mesos, en una separació que ella no volia que arribés. Ara mateix es troben centrats en les negociacions sobre la custòdia dels dos fills que tenen en comú, un tema en el que no es posen d’acord. Els advocats de les dues parts confien en poder arribar a un acord, però a hores d’ara sembla bastant improbable que trobin una solució sense anar a judici.

En aquest context, el germà de Shakira hauria volgut reunir-se personalment amb el que ha estat el seu cunyat fins ara. Tenint en compte que la relació de Gerard Piqué i Shakira està més tensa que mai, seria fàcil pensar que Tonino tampoc no té ganes de veure l’excunyat. Ara bé, diversos mitjans asseguren que el que està intentant és calmar la situació entre ells.

El Programa del verano treu a la llum que l’objectiu d’aquesta visita de Tonino a Gerard Piqué seria convèncer-lo que deixi d’aparèixer públicament amb la nova nòvia perquè això estaria fent molt de mal a la germana. Li hauria dit que tornar a la discreció podria ajudar en les negociacions per la custòdia dels nens, el que l’interessa més que passejar-se de la mà de la nova parella.

Shakira i el seu germà Tonino | Europa Press

Ara caldrà veure si Gerard Piqué fa cas a la recomanació de l’excunyat o si opta per fer-ne cas omís i continuar amb la seva vida, sense preocupar-se si les càmeres el capten amb la nova nòvia o no perquè considera que no se n’ha d’amagar ara que és un home solter. El temps dirà si aquesta actitud acaba afectant-lo a l’hora de repartir-se la custòdia o no.