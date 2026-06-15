Martina Klein ha estat l’última visita del piset de Silvia Abril a La 2 Cat. La icona de la moda dels anys 90 ha volgut parlar de tot una mica amb la presentadora, però ha centrat bastant el discurs en el repte que suposa criar un adolescent a casa. La top-model té dos fills i dos més que venien “a la motxilla” de la seva parella. Després de tenir a casa tres adolescents, tots nens, ara ha arribat el torn de la petita i considera que és molt més complicat: “Només té 9 anys, però ja li veiem l’actitud aquesta de voler saber-ho tot… de creure que sap més que nosaltres“.
“Em fa la sensació que els nens viuen aquesta etapa més tranquil·la, des de la inòpia… Però compte amb la complexitat de les nenes!“, ha advertit. La Silvia Abril diu que, en el seu cas, ha de repetir-se que no és culpa de la filla, sinó que són “les seves hormones” les que la fan canviar. Que s’ajuntin amb els canvis hormonals de les mares no ajuda, és clar.
Ara mateix, la Martina Klein s’afronta a un moment difícil en què la filla no vol saber res d’ella: “Té moltíssima més complicitat amb el seu pare, a més a més que només s’enfada amb mi i no amb ell. Fa tanta ràbia“. Ara bé, no la pot culpar perquè a ella li va passar el mateix: “Serà que les noies xoquem més”. L’única cosa que la consola, que la nena ha heretat el seu caràcter creatiu i això fa que tinguin moments “brutals”.
Tant Martina Klein com Silvia Abril van ser mares amb 40 anys, una maternitat tardia que no creuen que vingui acompanyada d’un munt d’inconvenients com diu la gent. De fet, la model ha deixat clar que hi ha trobat més aviat avantatges: “Jo no he notat això que m’ha arribat la maternitat amb menys energia. De fet, sento que he estat mare en el moment que tenia més pau interior“. Potser hi té a veure que es cuidi tant, ja que ha estat tota la vida dedicada al seu cos i això ajuda.
De què treballa Martina Klein actualment?
A què es dedica Martina Klein ara mateix? Continua desfilant? Després de molts anys a primera línia, ara escull amb quines marques es relaciona i encadena una campanya de publicitat rere una altra. Roba, cosmètica, cabells… Tot és benvingut: “Tinc molta sort perquè la meva imatge m’ajuda a representar coses”.
Ella no és d’aquestes que parlen massa a través de les xarxes socials i ara sabem per què: “Em fa tanta por el monstre dels detractors, que no dic res”. Reconeix que és una mica “cagada” i que tot li fa por, així que abans de publicar res a Instagram s’ho penso “moltíssim” per por a què em diran: “Sempre vaig amb el personatge blanc i bonic que no es fica en embolics perquè tampoc no ser defensar-me“.
Martina Klein ha tingut una relació complicada amb el seu cos, com tantes altres models. En el seu cas, no va ajudar que comencés a desfilar als anys 90 poc abans que la imatge de dona perfecta canviés radicalment: “Jo he patit molta pressió estètica sobretot al principi, perquè vaig començar quan es venia un ideal de dona amb tetes i cul. I, de sobte, va arribar Kate Moss i van buscar noies com més primes millor”.
Ella no formava part del col·lectiu de models de físic androgin i sense corbes, així que va rebre “moltíssima pressió” perquè deixés de menjar i canviés el seu cos: “Jo no encaixava en el model que buscaven i veies que no desfilaves si no entraves en els pantalons…“. Per sort, l’educació que va rebre a casa va fer que li saltessin les alarmes internes i mai no va fer cap bogeria amb el menjar: “Va ser complicat i vaig haver de renunciar a moltes coses perquè veia que allò no em tractava bé“.
Un món complicat que ha afectat moltíssimes models i que, encara ara, continua sense experimentar el gir de mentalitat defenitiu.