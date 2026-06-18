El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Rosalía, Rosa Romà i Aina Clotet, entre les 50 dones més influents a Catalunya
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
18/06/2026 14:37

Forbes Women ha publicat la llista de les 50 dones més influents a Catalunya d’aquest 2026, un llistat ple de cares conegudes que demostren quines són les afortunades a qui han seleccionat. Hi trobem famoses tan internacionals com Rosalía, és clar, que ha aconseguit fer viatjar la seva música per tot el món. D’ella destaquen que sigui l’artista catalana amb més projecció internacional de la seva generació, de la mateixa manera que també troben clau que acabi de publicar el seu disc més ambiciós amb el qual ha batut rècords d’escolta i amb el qual també ha consolidat una influència global que creuen que transcendeix la música, la moda i la cultura popular.

Et pot interessar

Rosa Romà, la presidenta de 3Cat, també pot presumir d’haver estat inclosa en aquest reconeixement. Des de la cadena presumeix de tenir una líder en aquesta llista, on la col·loquen perquè consideren que ha posicionat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a l’avantguarda digital i dels nous consums de consum. Han justificat la seva tria també pel seu increïble currículum, el que aplaudeixen: “Executive MBA per ESADE i experta en direcció estratègica en entorns multisectorials complexos, compta amb una sòlida experiència en lideratge, alta direcció i gestió d’equips d’alt rendiment”. La titllen de “referent” en lideratge transformador, ja que troben que ha defensat organitzacions “amb propòsit, més obertes, sostenibles, tecnològiques i orientades a maximitzar el valor per a les persones”.

Rosalía reapareix després de la cancel·lació - Europa Press
Rosalía es troba en la llista de les 50 catalanes més influents de l’any | Europa Press
Rosa Romà dona explicacions sobre les primeres dades del 3CatInfo - Parlament
Rosa Romà aterra a la llista de dones més poderoses | Parlament

Aina Clotet, Martina Klein i Meritxell Falgueras també apareixen a la llista Forbes Women

Entre els altres noms que completen la llista també trobem perfils més polítics com el de dues regidores de l’Ajuntament de Barcelona o Sílvia Paneque. I entre les moltes empresàries d’alt nivell que hi apareixen, destaquen noms de famoses del món de la interpretació o la televisió com pot ser el d’Aina Clotet. De l’actriu i directora de cinema destaquen, en aquest article de Forbes, els nombrosos premis que ha rebut al llarg de la seva trajectòria. Guanyadora de dues Biznagas de Plata, un Sant Jordi, un Butaca, dos Premis a Millor Actriu al Festival de Toulouse i el Premi a la Millor Interpretació en el Festival CannesSeries, per exemple. D’ella aplaudeixen que hagi fundat la seva pròpia productora i que estigui darrere de l’exitosa sèrie Això no és Suècia que ha guanyat un Premi Ondas.

El puntet de star-system català el posa la model Martina Klein, una de les top-models més prestigioses en els anys 90 a casa nostra. Asseguren que s’ho mereix perquè “va marcar una època” i ara, tres dècades més tard, encara continua sent rellevant: “La seva virtut més gran és la naturalitat i la seva proximitat”. Que s’hagi reinventat com a escriptora de llibres juvenils, columnista, presentadora i empresària troben que ha estat tot un encert.

Aina Clotet
Aina Clotet és una de les actrius que ha estat reconeguda en aquesta prestigiosa llista | Europa Press

I atenció perquè també hi ha un forat per a comunicadors del vi com és el cas de Meritxell Falgueras, una de les sommeliers més mediàtiques. Ella ja venia de quatre generacions del Celler de Gelida, la mítica botiga de Barcelona amb més de 130 anys d’història. Els ha impressionat que l’escollissin la sommelier més jove del país i que, amb només 25 anys, guanyés el Nas d’or. Cofundadora d’una organització que té com a objectiu lluitar per la defensa del feminisme en el sector del vi, també recalquen que hagi publicat sis llibres.

I d’elles, a altres noms coneguts en els mitjans com són les escriptores Eva Baltasar i Najat El Hachmi, la directora gerent de RAC1 i RAC105 Eulàlia Carbonell o Neus Tomàs, la directora adjunta d’El Diario.es. Tot un seguit de dones exitoses que, ara, reben un altre reconeixement a la seva influència.

Rosalía

Més notícies
Notícia: Rosalía posposa la gira americana per una &#8220;emergència familiar&#8221;
Comparteix
La cantant ha hagut de viatjar ràpidament a Catalunya i, en conseqüència, no ha pogut actuar a Florida
Notícia: Aina Clotet: &#8220;La criança perfecta no existeix a Suècia, ni aquí ni enlloc&#8221;
Comparteix
ENTREVISTA a la creadora i protagonista de la nova sèrie de 3Cat 'Això no és Suècia' abans de la seva estrena
Notícia: Rosa Romà defensa les marques de TV3 i Catalunya Ràdio: &#8220;No desapareixeran&#8221;
Comparteix
La presidenta de 3Cat dona la cara en una entrevista que aprofita per parlar del futur de la cadena pública
Notícia: La caríssima visita de Rosalía a Sevilla que mostra el seu canvi de &#8216;look&#8217;
Comparteix
La cantant catalana ha deixat enrere el seu tall de cabells icònic

Comparteix

Icona de pantalla completa