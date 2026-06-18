Forbes Women ha publicat la llista de les 50 dones més influents a Catalunya d’aquest 2026, un llistat ple de cares conegudes que demostren quines són les afortunades a qui han seleccionat. Hi trobem famoses tan internacionals com Rosalía, és clar, que ha aconseguit fer viatjar la seva música per tot el món. D’ella destaquen que sigui l’artista catalana amb més projecció internacional de la seva generació, de la mateixa manera que també troben clau que acabi de publicar el seu disc més ambiciós amb el qual ha batut rècords d’escolta i amb el qual també ha consolidat una influència global que creuen que transcendeix la música, la moda i la cultura popular.
Rosa Romà, la presidenta de 3Cat, també pot presumir d’haver estat inclosa en aquest reconeixement. Des de la cadena presumeix de tenir una líder en aquesta llista, on la col·loquen perquè consideren que ha posicionat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a l’avantguarda digital i dels nous consums de consum. Han justificat la seva tria també pel seu increïble currículum, el que aplaudeixen: “Executive MBA per ESADE i experta en direcció estratègica en entorns multisectorials complexos, compta amb una sòlida experiència en lideratge, alta direcció i gestió d’equips d’alt rendiment”. La titllen de “referent” en lideratge transformador, ja que troben que ha defensat organitzacions “amb propòsit, més obertes, sostenibles, tecnològiques i orientades a maximitzar el valor per a les persones”.
Aina Clotet, Martina Klein i Meritxell Falgueras també apareixen a la llista Forbes Women
Entre els altres noms que completen la llista també trobem perfils més polítics com el de dues regidores de l’Ajuntament de Barcelona o Sílvia Paneque. I entre les moltes empresàries d’alt nivell que hi apareixen, destaquen noms de famoses del món de la interpretació o la televisió com pot ser el d’Aina Clotet. De l’actriu i directora de cinema destaquen, en aquest article de Forbes, els nombrosos premis que ha rebut al llarg de la seva trajectòria. Guanyadora de dues Biznagas de Plata, un Sant Jordi, un Butaca, dos Premis a Millor Actriu al Festival de Toulouse i el Premi a la Millor Interpretació en el Festival CannesSeries, per exemple. D’ella aplaudeixen que hagi fundat la seva pròpia productora i que estigui darrere de l’exitosa sèrie Això no és Suècia que ha guanyat un Premi Ondas.
El puntet de star-system català el posa la model Martina Klein, una de les top-models més prestigioses en els anys 90 a casa nostra. Asseguren que s’ho mereix perquè “va marcar una època” i ara, tres dècades més tard, encara continua sent rellevant: “La seva virtut més gran és la naturalitat i la seva proximitat”. Que s’hagi reinventat com a escriptora de llibres juvenils, columnista, presentadora i empresària troben que ha estat tot un encert.
I atenció perquè també hi ha un forat per a comunicadors del vi com és el cas de Meritxell Falgueras, una de les sommeliers més mediàtiques. Ella ja venia de quatre generacions del Celler de Gelida, la mítica botiga de Barcelona amb més de 130 anys d’història. Els ha impressionat que l’escollissin la sommelier més jove del país i que, amb només 25 anys, guanyés el Nas d’or. Cofundadora d’una organització que té com a objectiu lluitar per la defensa del feminisme en el sector del vi, també recalquen que hagi publicat sis llibres.
I d’elles, a altres noms coneguts en els mitjans com són les escriptores Eva Baltasar i Najat El Hachmi, la directora gerent de RAC1 i RAC105 Eulàlia Carbonell o Neus Tomàs, la directora adjunta d’El Diario.es. Tot un seguit de dones exitoses que, ara, reben un altre reconeixement a la seva influència.