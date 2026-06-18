Forbes Women ha publicado la lista de las 50 mujeres más influyentes en Cataluña de este 2026, una lista llena de caras conocidas que demuestran quiénes son las afortunadas seleccionadas. Encontramos famosas tan internacionales como Rosalía, por supuesto, quien ha logrado llevar su música por todo el mundo. De ella destacan que sea la artista catalana con mayor proyección internacional de su generación, del mismo modo que consideran clave que haya publicado su disco más ambicioso con el cual ha batido récords de escucha y con el que también ha consolidado una influencia global que creen que trasciende la música, la moda y la cultura popular.

Rosa Romà, la presidenta de 3Cat, también puede presumir de haber sido incluida en este reconocimiento. Desde el canal presumen de tener a una líder en esta lista, donde la colocan porque consideran que ha posicionado a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la vanguardia digital y de los nuevos hábitos de consumo. Han justificado su elección también por su increíble currículum, el cual aplauden: «Executive MBA por ESADE y experta en dirección estratégica en entornos multisectoriales complejos, cuenta con una sólida experiencia en liderazgo, alta dirección y gestión de equipos de alto rendimiento». La califican de «referente» en liderazgo transformador, ya que consideran que ha defendido organizaciones «con propósito, más abiertas, sostenibles, tecnológicas y orientadas a maximizar el valor para las personas».

Rosalía se encuentra en la lista de las 50 catalanas más influyentes del año | Europa Press

Rosa Romà aterriza en la lista de mujeres más poderosas | Parlament

Aina Clotet, Martina Klein y Meritxell Falgueras también aparecen en la lista Forbes Women

Entre los otros nombres que completan la lista también encontramos perfiles más políticos como el de dos concejalas del Ayuntamiento de Barcelona o Sílvia Paneque. Y entre las muchas empresarias de alto nivel que aparecen, destacan nombres de famosas del mundo de la interpretación o la televisión como puede ser el de Aina Clotet. De la actriz y directora de cine destacan, en este artículo de Forbes, los numerosos premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria. Ganadora de dos Biznagas de Plata, un Sant Jordi, un Butaca, dos Premios a Mejor Actriz en el Festival de Toulouse y el Premio a la Mejor Interpretación en el Festival CannesSeries, por ejemplo. De ella aplauden que haya fundado su propia productora y que esté detrás de la exitosa serie Això no és Suècia que ha ganado un Premio Ondas.

El toque de star-system catalán lo pone la modelo Martina Klein, una de las top-models más prestigiosas en los años 90 en nuestro país. Aseguran que lo merece porque «marcó una época» y ahora, tres décadas más tarde, sigue siendo relevante: «Su mayor virtud es la naturalidad y su cercanía». Que se haya reinventado como escritora de libros juveniles, columnista, presentadora y empresaria lo consideran todo un acierto.

Aina Clotet es una de las actrices que ha sido reconocida en esta prestigiosa lista | Europa Press

Y atención porque también hay un espacio para comunicadoras del vino como es el caso de Meritxell Falgueras, una de las sommeliers más mediáticas. Ella ya venía de cuatro generaciones del Celler de Gelida, la mítica tienda de Barcelona con más de 130 años de historia. Les ha impresionado que la eligieran la sommelier más joven del país y que, con solo 25 años, ganara el Nas d’or. Cofundadora de una organización que tiene como objetivo luchar por la defensa del feminismo en el sector del vino, también destacan que haya publicado seis libros.

Y de ellas, a otros nombres conocidos en los medios como son las escritoras Eva Baltasar y Najat El Hachmi, la directora gerente de RAC1 y RAC105 Eulàlia Carbonell o Neus Tomàs, la directora adjunta de El Diario.es. Todo un conjunto de mujeres exitosas que, ahora, reciben otro reconocimiento a su influencia.