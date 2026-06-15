Martina Klein ha sido la última visita del pisito de Silvia Abril en La 2 Cat. La icona de la moda de los años 90 ha querido hablar de todo un poco con la presentadora, pero ha centrado bastante el discurso en el reto que supone criar a un adolescente en casa. La top-model tiene dos hijos y dos más que venían «en la mochila» de su pareja. Después de tener en casa tres adolescentes, todos niños, ahora ha llegado el turno de la pequeña y considera que es mucho más complicado: «Solo tiene 9 años, pero ya le vemos esa actitud de querer saberlo todo… de creer que sabe más que nosotros«.

«Tengo la sensación de que los niños viven esta etapa más tranquila, desde la inopia… ¡Pero cuidado con la complejidad de las niñas!«, ha advertido. Silvia Abril dice que, en su caso, debe repetirse que no es culpa de la hija, sino que son «sus hormonas» las que la hacen cambiar. Que se junten con los cambios hormonales de las madres no ayuda, claro.

Ahora mismo, Martina Klein se enfrenta a un momento difícil en el que la hija no quiere saber nada de ella: «Tiene muchísima más complicidad con su padre, además de que solo se enfada conmigo y no con él. Da tanta rabia«. Ahora bien, no la puede culpar porque a ella le pasó lo mismo: «Será que las chicas chocamos más». La única cosa que la consuela, que la niña ha heredado su carácter creativo y eso hace que tengan momentos «brutales».

Tanto Martina Klein como Silvia Abril fueron madres a los 40 años, una maternidad tardía que no creen que venga acompañada de un montón de inconvenientes como dice la gente. De hecho, la modelo ha dejado claro que ha encontrado más bien ventajas: «Yo no he notado eso de que la maternidad me haya llegado con menos energía. De hecho, siento que he sido madre en el momento en que tenía más paz interior«. Quizás tiene que ver que se cuide tanto, ya que ha estado toda la vida dedicada a su cuerpo y eso ayuda.

¿A qué se dedica Martina Klein actualmente?

¿A qué se dedica Martina Klein ahora mismo? ¿Sigue desfilando? Después de muchos años en primera línea, ahora elige con qué marcas se relaciona y encadena una campaña de publicidad tras otra. Ropa, cosmética, cabello… Todo es bienvenido: «Tengo mucha suerte porque mi imagen me ayuda a representar cosas».

Ella no es de esas que hablan demasiado a través de las redes sociales y ahora sabemos por qué: «Me da tanto miedo el monstruo de los detractores, que no digo nada». Reconoce que es un poco «miedosa» y que todo le da miedo, así que antes de publicar nada en Instagram se lo pienso «muchísimo» por miedo a qué me dirán: «Siempre voy con el personaje blanco y bonito que no se mete en líos porque tampoco sé defenderme«.

¿Qué ha explicado Martina Klein en el programa de Silvia Abril? | La 2 Cat

Martina Klein ha tenido una relación complicada con su cuerpo, como tantas otras modelos. En su caso, no ayudó que comenzara a desfilar en los años 90 poco antes de que la imagen de mujer perfecta cambiara radicalmente: «Yo he sufrido mucha presión estética sobre todo al principio, porque comencé cuando se vendía un ideal de mujer con pechos y trasero. Y, de repente, llegó Kate Moss y buscaron chicas lo más delgadas posible».

Ella no formaba parte del colectivo de modelos de físico andrógino y sin curvas, así que recibió «muchísima presión» para dejar de comer y cambiar su cuerpo: «Yo no encajaba en el modelo que buscaban y veías que no desfilabas si no entrabas en los pantalones…«. Por suerte, la educación que recibió en casa hizo que le saltaran las alarmas internas y nunca hizo ninguna locura con la comida: «Fue complicado y tuve que renunciar a muchas cosas porque veía que aquello no me trataba bien«.

La modelo y la presentadora han hablado de los hijos adolescentes | La 2 Cat

Un mundo complicado que ha afectado a muchísimas modelos y que, aún ahora, continúa sin experimentar el giro de mentalidad definitivo.