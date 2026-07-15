Rosalía i Rauw Alejandro van compartir moltes coses al llarg dels tres anys que van sortir junts, també contacte del món de l’espectacle i ballarins que han treballat amb tots dos. Un exemple és el de Michael-Anthony Leones Espino, conegut artísticament com Mykee, que protagonitza una notícia trista que fa que l’exparella estigui de dol. El passat diumenge, la família del ballarí va denunciar la seva desaparició. Desgraciadament, s’acaba de saber que la Policia de Miami ha confirmat la troballa del seu cadàver. El jove, que havia treballat amb el de Puerto Rico i també a la gira de Motomami, ha aparegut mort amb només 28 anys.
La primera teoria dels investigadors, si fem cas a la informació que han publicat mitjans nord-americans, és que s’hauria tret la vida ell mateix. Mykee hauria mort per un “aparent suïcidi”, asseguren a NBC i Telemundo, un final tràgic que hauria deixat glaçats tots els seus éssers estimats. En aquests últims dies, de fet, havien engegat una campanya molt potent per intentar localitzar-lo.
La seva carrera artística tenia molt de futur, deien els experts, ja que molts el consideren un dels ballarins més reconeguts de l’escena urbana actual. L’hem vist treballar en diverses de les gires de Rauw Alejandro, de la mateixa manera que també va recórrer uns quants escenaris amb Rosalía quan formava part del seu equip de ball.
que ha desaparecido uno de los bailarines del motomami tour en miami- pic.twitter.com/xU0jcDFnru— ٗ (@APALEAPALE) July 13, 2026
Rauw Alejandro s’acomiada d’un ballarí amb el que ha treballat durant vuit anys
Diuen que Mykee sempre hauria estat molt professional i que hauria fet amistat amb els molts artistes de renom a qui havia acompanyat. Prova d’això, que l’exparella de Rosalía s’hagi volgut acomiadar d’ell a través del seu perfil d’Instagram amb un missatge molt emotiu: “Queden tantes coses per dir, tants pensaments sense acabar… 8 anys compartint escenaris al teu costat. Ha estat una benedicció, un privilegi i un honor haver-te conegut en aquesta vida”.
Rauw Alejandro ha volgut recordar el “somriure” i la “llum” d’un ballarí que diu que sempre estarà al seu cor: “Continuarem ballant, rient i cantant en la pròxima vida. Descansa en pau, germà meu, t’estimem”.
Una pèrdua de la que Rosalía ha preferit no pronunciar-se públicament, però que segur que també fa mal en un equip de professionals que l’acompanyen en aquest ascens meteòric.