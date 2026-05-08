Rosalía continua amb el seu periple pel món enmig d’una gira que l’està fent triomfar encara més del que havia fet fins ara. La cantant de Sant Esteve Sesrovires actuarà demà amb l’Orquestra Filharmònica a Sevilla durant la presentació de la preqüela de La casa de papel, una mostra més que tots volen explotar el seu talent i aprofitar-se de la seva tirada. Ara que es troba a la ciutat andalusa, els periodistes estan seguint els seus passos per saber què hi ha fet i s’han trobat amb alguna sorpresa. Per exemple? Que hagi aterrat a l’aeroport amb el seu jet privat -amb el que això costa- i que hagi escollit un hotel de cinc estrelles molt car per a la seva estada. No s’està de res, des que és famosa, tenint en compte que es tracta d’un allotjament que té, com a habitació més barata, una que costa 700 € la nit.
Molts fans s’han quedat amb la boca oberta quan se l’han trobat passejant per la zona més turística com una guiri més, contenta i envoltada d’un fort dispositiu de seguretat com si d’una actriu de Hollywood es tractés. Molt somrient i atenta, ha atès tothom que s’hi ha apropat, ha signat autògrafs i ha permès que li fessin fotografies. De fet, fins i tot s’ha atrevit a ballar de manera improvisada una de les cançons més icòniques de Camilo Sesto.
Contenta i relaxada, Rosalía i tot el seu equip s’han dirigit a una bodegueta molt famosa de la ciutat on han demanat el famós montadito piripi entre d’altres tapes. Els fans no han pogut entrar al local, ja que els hi han prohibit per garantir la tranquil·litat de la cantant. Això sí, no ha dubtat a fer-se una fotografia amb els cambrers i xefs per agrair la seva hospitalitat.
ROSALÍA con fans a la salida de un bar en Sevilla pic.twitter.com/dkEOAR1jIc— ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) May 7, 2026
ROSALÍA junto a los trabajadores del restaurante “Bodeguitas Antonio Romero” esta tarde en Sevilla pic.twitter.com/ULZzRoNzro— ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) May 7, 2026
Rosalía sorprèn amb un canvi de look inesperat
Aquestes imatges han permès veure el canvi de look al que s’ha sotmès Rosalía. La cantant catalana ha fet dels seus cabells llargs un dels senyals d’identitat, per la qual cosa ha sobtat tant que hagi decidit canviar de pentinat sense avisar. Amb els cabells molt més curts i arrissats, a l’altura de les espatlles, ha renovat la imatge amb un dels pentinats de moda més còmodes que aporta volum als seus rínxols naturals.
La nova tallada de cabells l’afavoreix molt i deixa enrere la imatge que ha mantingut al llarg dels anys des que es fes famosa amb els cabells gairebé pel cul. Els fans han aplaudit aquesta nova era, que arriba en un dels millors moments de Rosalía a nivell professional.
Rosalía paseando por el centro de Sevilla.— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) May 7, 2026
Rosalía continuarà actuant per mig món, contenta i enamorada d’una feina que ja l’ha convertit en un ídol arreu.