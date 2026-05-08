Rosalía continúa con su periplo por el mundo en medio de una gira que la está haciendo triunfar aún más de lo que había hecho hasta ahora. La cantante de Sant Esteve Sesrovires actuará mañana con la Orquesta Filarmónica en Sevilla durante la presentación de la precuela de La casa de papel, una muestra más de que todos quieren explotar su talento y aprovecharse de su fama. Ahora que se encuentra en la ciudad andaluza, los periodistas están siguiendo sus pasos para saber qué ha hecho y se han encontrado con alguna sorpresa. ¿Por ejemplo? Que haya aterrizado en el aeropuerto con su jet privado -con lo que esto cuesta- y que haya elegido un hotel de cinco estrellas muy caro para su estancia. No se priva de nada desde que es famosa, teniendo en cuenta que se trata de un alojamiento que tiene, como habitación más barata, una que cuesta 700 € la noche.
Muchos fans se han quedado boquiabiertos cuando la han encontrado paseando por la zona más turística como una guiri más, contenta y rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad como si de una actriz de Hollywood se tratara. Muy sonriente y atenta, ha atendido a todos los que se le han acercado, ha firmado autógrafos y ha permitido que le hicieran fotografías. De hecho, incluso se ha atrevido a bailar de manera improvisada una de las canciones más icónicas de Camilo Sesto.
Contenta y relajada, Rosalía y todo su equipo se han dirigido a una bodeguilla muy famosa de la ciudad donde han pedido el famoso montadito piripi entre otras tapas. Los fans no han podido entrar al local, ya que se lo han prohibido para garantizar la tranquilidad de la cantante. Eso sí, no ha dudado en hacerse una fotografía con los camareros y chefs para agradecer su hospitalidad.
ROSALÍA con fans a la salida de un bar en Sevilla — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) May 7, 2026
ROSALÍA junto a los trabajadores del restaurante "Bodeguitas Antonio Romero" esta tarde en Sevilla — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) May 7, 2026
Rosalía sorprende con un cambio de look inesperado
Estas imágenes han permitido ver el cambio de look al que se ha sometido Rosalía. La cantante catalana ha hecho de su cabello largo una de sus señas de identidad, por lo que ha sorprendido tanto que haya decidido cambiar de peinado sin avisar. Con el cabello mucho más corto y rizado, a la altura de los hombros, ha renovado la imagen con uno de los peinados de moda más cómodos que aporta volumen a sus rizos naturales.
El nuevo corte de cabello le favorece mucho y deja atrás la imagen que ha mantenido a lo largo de los años desde que se hizo famosa con el cabello casi hasta la cintura. Los fans han aplaudido esta nueva era, que llega en uno de los mejores momentos de Rosalía a nivel profesional.
Rosalía paseando por el centro de Sevilla. — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) May 7, 2026
Rosalía continuará actuando por medio mundo, contenta y enamorada de un trabajo que ya la ha convertido en un ídolo en todas partes.