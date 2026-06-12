Rosalía ha tingut els fans preocupats des que anunciés que hauria de cancel·lar tres concerts als Estats Units per culpa d’una “emergència familiar“. Ara, deu dies després, ha tornat als escenaris i ha agraït la paciència dels fans. Se l’havia vist a Barcelona amb cara seriosa i molts sospitaven que havia hagut de passar alguna cosa seriosa per forçar-la a suspendre-ho tot per agafar un vol d’urgència. Què ha dit en aquesta reaparició a Boston? Bàsicament, que s’alegra que hagi passat tot.
“Quina benedicció estar aquí una altra vegada, és un honor enorme presentar-me davant de tots vosaltres. Ha estat un viatge tan llarg per veure-us tos aquí, quina sensació més bonica”, engegava. “Gràcies per entendre’m, per entendre que els éssers estimats han d’anar primer“, ha deixat anar.
ROSALÍA speaks for the first time about what happened that forced her to postpone three LUX TOUR shows:— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 12, 2026
“It’s such a long, long journey to see you all here. It’s such a lovely feeling to be able to perform for you. Thank you for being so…
Thank you. It’s a very… it’s a very,… pic.twitter.com/eDEmlo5Lqe
Rosalía no ha volgut especificar què li ha passat exactament i de quin membre de la família es tracta, però sí que ha confirmat que ha estat “inesperat“: “Vivim, però costa tirar endavant quan passa alguna cosa inesperada i dolorosa“. Ha mort algú proper a ella o ha rebut molt males notícies, pel que se sobreentén d’aquestes paraules.
Rosalía torna a actuar després de deu dies de baixa per una “emergència familiar”
Rosalía ha estat professional i ha deixat enrere els problemes familiars per tornar a la feina. Creu, ha dit des de Boston, que “val la pena” tot el que fa als concerts: “Ho faré amb tot l’amor que tinc. Potser sigui una mica curt, però us ho podeu portar a dins perquè res no em faria més feliç que això“.
El concert va dur-se a terme amb total normalitat, però al confessionari no va entrevistar cap famós sinó un dels ballarins de la cantant. Serà demà dissabte quan tornem a veure-la en directe a Toronto, a falta de saber quan reprogramarà els concerts que va cancel·lar.