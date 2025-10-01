El diputat de Junts per Catalunya, Agustí Colomines, ha donat continuïtat a la croada de Junts contra el Govern per la crisi a TV3 amb una interpel·lació al Govern. Després d’acusar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el PSC de convertir la televisió pública en “la punta de l’iceberg de la seva estratègia de desnacionalització”, Colomines ha insistit en aquesta tesi i, coincidint amb el 8è aniversari de l’1-O, ha recordat que els socialistes “no van tenir vergonya d’anar amb l’extrema dreta l’any 2017”. Però el diputat juntaires també ha centrat part de la seva intervenció en carregar contra la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans (CCMA), Rosa Romà, perquè, segons ha denunciat, “degrada” TV3 i “vol desconstruir 40 anys d’història”. “Defensarem els mitjans públics amb dents i ungles”, ha avisat al Govern.
Colomines ha retret a Romà el canvi de nom perquè malgrat que pot aparentar un “canvi menor, està però carregat de simbolisme”. En aquest sentit, ha recordat el comunicat de presentació de la marca 3Cat que es va fer l’any 2022, on es va deixar constància que “de la fusió de TV3 i Catalunya Ràdio neix 3Cat, la nova marca del futur”. “Aquest matí deia el contrari, però ho ha fet i si no arriba a ser per la pressió popular estaria molt malament”, ha manifestat. També ha criticat la màxima responsable de la Corpo perquè “degrada la televisió” amb programes com el programa Bestial, que es presenta Bibiana Ballbè, i va tenir una estrena polèmica. “Cap contingut nou de la senyora Rosa Romà ha triomfat”, ha sentenciat Agustí Colomines, i ha afegit que Romà “viu del passat” i ha citat programes com El Foraster, Crims, Eufòria. “Tot és fet per altres persones”, ha sentenciat.
Colomines ha afegit que Romà “es penja moltes medalles, però l’única cosa que ha fet és crear un conflicte” amb les marques dels mitjans públics que, segons ha reivindicat, és una potestat del Parlament: “La senyora Romà no pot venir a la comissió i dir-nos que canvia la CCMA per 3Cat perquè no és la seva competència, ni de bon tros”. “Això, en tot cas, és un debat parlamentari que hem de tenir aquí”, ha argumentat, i ha assenyalat que les crítiques del comitè d’empresa, el comitè professional, exresponsables de la cadena, ciutadans i la reacció de Junts “demostren que alguna cosa passa”. A més, ha assenyalat el Govern de ser el culpable de la “desnacionalització” i ha qualificat Esquerra i Comuns de “còmplices”.
El Govern equipara Junts amb Vox i PP i els responsabilitza de l’auge de l’extrema dreta
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha retret a Junts que hagin escollit aquest tema “per fer oposició”, i ha afegit que fins ahir només Vox i PPC li havien preguntat pels mitjans públics. A més, ha assenyalat un tema més de fonts i ha dit que veu “molt nerviosos” als juntaires perquè “senten que han perdut el control dels mitjans públics del país”. Amb tot, ha defensat que el Govern, “per sort, no ostenta el control dels mitjans públic, que recau en aquesta cambra i a la comissió de control de la CCMA”. “Li fan molt mal als mitjans i als seus treballadors convertint els mitjans en un element de confrontació política”, ha retret Dalmau al diputat de Junts.
Tot i fer una defensa del canvi dels informatius, el conseller s’ha desmarcat dels canvis de la graella i ha subratllat que les audiències han estat bones, però el conseller ha reconegut que els nous mapes de “color gris” del temps no li van agradar. “Quan hi havia insults a Espanya i als espanyols no els vaig veure tan alarmats”, ha dit el conseller al diputat de Junts. “Estan desconcertats quan vinculen la meva formació amb els discursos d’odi i l’extrema dreta” s’ha defensat Dalmau després que Colomines l’hagi vinculat amb l’extrema dreta i el 155. Així mateix, Albert Dalmau ha responsabilitzat Junts de l’auge d’Aliança Catalana a Catalunya. “Vostès que venien de ser centrats i persones moderades, i que van acabar defensant tesis, li he de dir gairebé radicals, que van provocar frustració en aquest país, que ara es quedin aturats de per què hi ha tanta gent que després d’una enorme frustració abraça tesis d’extrema dreta independentista, li he de dir que lliçons ni una”.
Colomines respon i responsabilitza el PSC de l’exili de Puigdemont i Puig
La bancada de Junts ha retret aquestes manifestacions a Dalmau, i Colomines l’ha responsabilitzat el PSC de l’exili de Carles Puigdemont i Lluís Puig: “Miri, allà hi ha dos llaços grocs —assenyalant les cadires que haurien d’ocupar els dos diputats—, i això ho han provocat vostès”. “Ho sento molt. Això és una evidència. ¿No volen recordar-ho? D’acord. Diuen que mirem el futur, però no haver votat el 155″, ha recriminat el juntaire als socialistes. Després de demanar a Dalmau que no els qualifiqui, Colomines ha defensat que Junts és un partit que va néixer el 2017 i que està intentat reconstruir el moviment independentista: i ha volgut subratllar que ells amb Vox no s’havien manifestat mai. “Vostès sí, de la mà. Nosaltres mai. Després poden anar a la Flotilla o on els doni la gana. Però nosaltres amb Vox, mai. I amb AC, tampoc, perquè és l’altra extrema dreta”, ha destacat.