Junts per Catalunya ha passat a l’ofensiva per la crisi de TV3 i ha carregat contra el Govern i el PSC perquè consideren que han convertit la televisió pública catalana en “la punta de l’iceberg de la seva estratègia de desnacionalització”. Ho ha dit el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, durant la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha reclamat ”una rectificació urgent“ per recuperar l’esperit fundacional dels mitjans de comunicació públics del país. A banda de la intervenció parlamentària, Junts ha donat suport a la petició de dos consellers de la CCMA, designats a proposta del grup parlamentari, de demanar una reunió extraordinària del Consell de Govern per analitzar la “deriva” de TV3.
Batet ha demanat a Illa si considera TV3 la televisió nacional de Catalunya i ha defensat que els mitjans públics són “eines clau de la nostra identitat nacional i de la nostra llengua”. Amb tot, i li ha retret que “està en risc el model de mitjans públics de país construït amb l’esforç de professionals durant molts anys”. “TV3, Catalunya Ràdio, 324 i Catalunya informació no poden formar part de la seva estratègia de desmuntar Catalunya”, ha insistit Batet, que ha lamentat que la societat catalana “ja no es reconeix amb TV3 i la frivolitat d’alguns programes”. “S’han travessat totes línies vermelles”, ha etzibat, i ha defensat les marques com TV3 i Catalunya Ràdio perquè són “sòlides, consolidades, de referència per a l’audiència”. “Són un símbol per al país”, ha considerat.
A banda de tot això, Batet ha denunciat que la presidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals —càrrec que ostenta Rosa Romà des del 2022 després d’un acord a tres bandes entre ERC, Junts i PSC—, “està condicionada i protegida per l’acord d’investidura amb Esquerra Republicana” i ha recordat a Illa que és “vostè és qui ha acordat el programa marc i el contracte programa”. Illa li ha replicat que no té res a rectificar perquè ell no ha pres cap decisió i ha mostrat respecte pels treballadors dels mitjans públics. Així mateix, li ha recordat que els òrgans de govern van ser acordats amb Esquerra, Junts i el PSC, i li ha replicat l’acusació sobre de fer servir TV3 com a “punta de llança” de la desnacionalització de Catalunya: “A mi em diuen tot el contrari”. Amb tot, ha manifestat que l’“únic” que demana als mitjans públics és que estiguin al servei de Catalunya i facin informació veraç i contrastada”.
Els consellers de Junts a la Corpo demanen un Consell extraordinari
D’altra banda, Batet ha traslladat al ple que els consellers proposats per Junts a la CCMA han demanat un Consell Extraordinari monogràfic “per abordar la greu situació actual”. En aquest sentit, Junts ha emès un comunicat on dona suport a la iniciativa d’Àngels Ponsa i Pep Riera de demanar aquesta reunió per “analitzar la deriva de TV3 i Catalunya Ràdio dels darrers mesos”. La formació de Carles Puigdemont exposa que aquesta petició obeeix a la situació d’“alarma social” que s’ha generat a Catalunya per les darreres decisions de la presidenta de la CCMA.
En aquest sentit, recorden la supressió de les marques i la incorporació de programes que disten molt del que hauria de ser un servei públic i de qualitat, que és l’objectiu pel qual es van fundar. “Detectem una creixent banalització de la programació i una creixent desnacionalització en els continguts informatius i d’entreteniment, especialment en el cas de TV3”, remarca la formació. “Des de Junts veiem amb preocupació que els mitjans de la CCMA, TV3 i Catalunya Ràdio, s’han anat desdibuixant arran de la seva desaparició com a marca i la conversió en 3cat, fins al punt que molts catalans no es reconeixen en la seva televisió”, conclou el comunicat.