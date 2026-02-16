La direcció de TV3 ha obert un expedient informatiu a Xavi Valls, el presentador de l’Onze, després de la seva crítica a un altre programa de la casa. Al periodista no li va fer gràcia que fessin un tracte de favor al Fanzone, el format de producció externa que presenta Gerard Romero, en detriment del seu programa esportiu que va quedar relegat a la mitjanit. Tal com ha avançat Comunicació 21 i ha pogut confirmar El Món, la direcció de la cadena està avaluant si el periodista ha vulnerat el llibre d’estil amb les seves mofes -en públic- cap a un altre programa de la cadena.
Xavier Valls va riure’s del Fanzone –i molts dirien que va ridiculitzar, fins i tot- des de l’Onze i també ha criticat obertament des del seu perfil de Twitter les de decisions de la direcció pel que fa a aquesta reprogramació. L’hem vist amb una gorra amb el logotip, igual que fa l’altre, interpretar un gag exagerat on imitava clarament la seva manera de presentar… Una paròdia que va demostrar que hi havia un mal rotllo important dins del Departament d’Esports, una teoria que es va reforçar amb el comunicat ferotge que havia publicat el Consell Professional dels Esports posicionant-se clarament en contra de la compra del programa de Gerard Romero, el seu estil i la preferència que tenia a la graella per sobre d’un programa com l’Onze que és de la casa.
En aquest escrit, que va fer públic a través de les xarxes socials, deixaven palès que no els feia cap mena de gràcia que la direcció de la cadena prioritzés un format de producció externa per al prime time abans que a ells. Que ara sàpiguen que han obert un expedient al presentador deu haver empitjorat encara més la situació, és clar. Prova d’això, que el Xavi Valls hagi omplert el seu perfil a X (l’antic Twitter) de repiulades que el defensen i que, per tant, critiquen obertament la direcció de Rosa Romà. De fet, es pot veure com ha fet RT de missatges com “Quin gran error, van molt perduts” o “Per dignitat, fem fora Rosa Romà de la direcció de TV3“.
Xavi Valls ha rebut una estirada d’orelles de la direcció de TV3 per la seva mofa al Fanzone de Gerard Romero
Els professionals de TV3 tindrien al seu abast diversos canals interns per expressar qualsevol discrepància amb la direcció, però fer-ho en directe vulneraria el llibre d’estil. El mitjà digital assegura que Xavi Valls ja havia traslladat, prèviament, les seves discrepàncies per aquests canals interns. En veure que no tenia efecte, hauria optat per externalitzar el seu enuig.
L’obertura d’aquest expedient és purament informativa, de moment, i no li haurien imposat cap sanció. En aquests casos, el més habitual és que s’iniciï una recopilació d’informació sobre el cas per intentar decidir si realment hi ha hagut un incompliment de les normes internes de la Corporació o no.
De moment, una decisió controvertida que torna a tensionar la corda encara més dins d’un Departament enfrontat amb la direcció.