Quim Masferrer es troba veïns de tota mena quan volta per Catalunya amb El Foraster. En l’entrega que ha emès TV3 aquest dilluns, els teleespectadors han pogut riure de valent perquè ha estat el més divertit de la temporada. El presentador ha arribat a Castellví de la Marca, un petit municipi de 1714 habitants situat en un racó apartat de l’Alt Penedès. Semblava que s’hi respirava un aire tranquil entre aquell mar de vinyes, però la gent amb qui ha parlat ha resultat ser bastant escandalosa.
El futbol català ha perjudicat la cadena, per això, ja que l’emissió del Girona-Barça a través de DAZN s’ha endut la majoria dels teleespectadors. El Foraster ha liderat la nit a través de la televisió convencional, però ha perdut molts punts i s’ha quedat amb un 15,2% del share molt inusual per a ells. La setmana passada mateixa va fer un 27,1%, així que la comparació parla per si sola. La derrota dels culers va fer triomfar la televisió de pagament i, per ende, van ser menys les persones que van preferir veure les aventures del seu estimat Masferrer. També les altres cadenes van patir, però, ja que el segon classificat -que va ser El Hormiguero– només va fer un 7,1%.
I això que, com dèiem, ja des del començament s’intuïa que hi hauria riures perquè el primer veí amb qui ha parlat l’ha provocat més d’una rialla. Es tractava del Xe, un valencià que va arribar al poble amb els seus dos germans fa més de 50 anys. Ells van ser els qui van portar les traques i la mascletà a aquest petit indret, una passió pels petards que exploten cada Festa Major. La imitació que ha fet l’home dels sorolls dels petards ha estat divertidíssima i ha donat molt de joc al Quim Masferrer en el monòleg.
I d’aquest home-drac, a trobar el riure més escandalós del programa. El presentador s’ha trobat enmig d’una conversa sobre menopausa a la carnisseria, quan ha sentit la venedora aplaudint una bona clienta amb qui havia tingut molts problemes de jove: “Abans ens estiràvem els cabells”. Que hagin acabat parlant de fogots amb ell no s’ho esperava ningú: “Aquesta és una mala pècora que no té fogots ni mala circulació i tenim la mateixa edat”.
El millor havia d’arribar encara, quan la Montse començava a riure i tothom es quedava patidifús en sentir aquesta manera tan exagerada i peculiar de riure. Després, durant el monòleg, s’ha fet palès quan ella reia i quan no. I d’aquest moment tendre, a un altre de curiós quan el seu marit s’ha amagat darrere d’una nevera perquè no volia sortir al programa. No ho ha aconseguit, però.
Aquesta emissió ha estat molt entretinguda, amb el Quim Masferrer sentir-se ignorat a l’excursió que ha fet amb dues millors amigues que anaven fins al Castellot. Li ha fet més cas el pagès més jove del poble, de 20 anys, a qui han descrit com “el futur de la pagesia”. Se l’ha trobat xerrant amb altres pagesos mentre “arreglaven el món”, una conversa que ha abandonat per emportar-se el Quim a fer un tomb amb el seu tractor. El que no sospitava era que li posaria música a tot drap de camí a Vilanova. També l’hem vist atrevir-se a pujar a un kart, en una nova entrega de les seves aventures. Amb tot, una nova emissió d’El Foraster que ha agradat molt i que torna a demostrar a TV3 que no pot desfer-se’n de cap de les maneres perquè lidera fins i tot en nits amb una competència ferotge.