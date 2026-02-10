Quim Masferrer enganxa i de quina manera. Només cal mirar les xifres d’audiència d’El Foraster per adonar-se que aquest deu ser el programa que surt més rendible a TV3, tot un èxit imparable i sense sostre que triomfa dilluns rere dilluns. Aquesta setmana, el presentador ha visitat un dels pobles amb més encant del cor de la Costa Brava. A Begur l’han rebut amb els braços oberts i ganes de veure’l convertit en una sirena, però anem a pams.
Si observem la gràfica dels programes més vistos del prime time, podem destacar un altre lideratge indiscutible de la cadena pública. Gràcies a aquesta entrega d’El Foraster, han obtingut un 27,1% de quota de pantalla i una mitjana de 449.000 teleespectadors. Això suposa un increment respecte a la setmana passada, que ja va ser bona, perquè han fet 3 punts més. És una bogeria el que arriba a agradar aquest programa, això queda clar.
I, efectivament, ha tornat a demostrar que cap cadena no pot ni tan sols somiar de competir mínimament amb ell. A la mateixa hora, TVE emetia una entrevista de La Revuelta a María Hervás que ha aconseguit el 8,6% dels teleespectadors. El tercer classificat d’aquest rànquing ha estat El Hormiguero, que optava per convidar una altra vegada Antonio Orozco. El cantant ha cridat l’atenció del 7% de la quota de pantalla, mentre que Telecinco continua enfonsat encara que emeti un especial de First Dates per Sant Valentí –5,1%-.
Quim Masferrer es banya a les aigües gèlides de Begur
En aquesta entrega d’El Foraster, Quim Masferrer ha conegut els bacanards de Begur. Els pobles del voltant es reien d’ells, històricament, perquè consideraven que eren una mica curts de gambals. Ells han abraçat aquest concepte i l’han fet seu, amb orgull, un detall que ha fet molta gràcia al presentador. Només arribar a la platja, s’ha trobat amb una veïna que es creia sirena i que li ha reconegut que s’ha de banyar cada dia perquè, si no, la cua de sirena se li eixuga: “Treu-te les sabates i fica els peus a l’aigua, ja veuràs“, li ha demanat amb insistència. El problema era que estava tot ple de meduses petites, les qui a ella no li fan por perquè “mai” no li piquen si parla amb elles.
Abans de cedir a la seva petició i banyar-se amb el seu grup d’amigues sirenes, ell ha aprofitat per fer un tomb i ha descobert per casualitat les escales més famoses de tot el municipi. La custòdia un veí que li ha assegurat que, més d’un cop, ha rebut diners dels turistes perquè realment creuen que ell les cuida: “Em van deixar 50 cèntims a la bústia“.
El moment més divertit de tota l’emissió ha arribat més tard, però, quan hem vist Quim Masferrer atrevir-se a entrar a l’aigua gèlida: “Està més freda ara, entre el març i l’abril, que al mateix desembre”, l’han avisat. Però això no li ha fet por i, sense pensar-s’ho dos cops, s’ha quedat en calçotets i ha entrat al mar per sumar-se al grup que surt a nedar cada dia. En un principi, li havien dit que l’aigua estaria al voltant dels 13°, però amb un termòmetre han comprovat que en realitat estava un grau més freda: “Està freda, molt freda“, ha lamentat ell un cop hi ha entrat. Ha nedat entre meduses, també, tota una experiència que des de casa no semblava que li fes massa gràcia.