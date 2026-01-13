Quim Masferrer ha tornat a TV3 amb l’estrena de la desena temporada d’El Foraster. Els teleespectadors tenien ganes de veure una nova entrega del periple del presentador, que en aquesta ocasió ha visitat el bell mig de Catalunya en el primer capítol. El municipi de Pinós, al Solsonès, ha estat el protagonista d’un episodi que ha fet molta gràcia i que ha fet una audiència summament espectacular. Aquest dilluns, ha assolit un increïble 28,6% de share que el converteix en l’episodi més vist en tres anys i la segona millor xifra des de l’estrena del programa des del 2013.
Aquesta dada surt de la suma del que aconsegueixen a través del canal lineal i l’emissió simultània amb el canal internacional. Mentre que si ens fixem en la xifra concreta que ofereix Kantar -l’empresa que fa el recompte oficial del lineal i que, per tant, es pot comparar amb les altres cadenes-, l’emissió va obtenir un 27,1% de quota de pantalla boníssima igualment. De fet, podem destacar que ha superat el 27% de l’estrena de fa dos anys i el 24,1% de l’any passat. També ha estat el segon programa més vist del dia a la plataforma, en aquesta ocasió, així que són boníssimes notícies. I evidentment, el segon i tercer classificat de la nit no han pogut fer-hi res davant d’això. La isla de las tentaciones s’ha quedat amb el 10,5% de la quota de pantalla i El Hormiguero amb un 8,8% encara pitjor.
Els primers minuts de l’estrella més estimada de la cadena han estat d’allò més entretinguts: “No podràs fer el programa aquí, que no hi ha mai ningú pel carrer i els veïns amb sort ens veiem un cop l’any!“, li deia un dels habitants d’un nucli on només viuen vuit o nou persones. Només tenen 277 habitants, dividits en cinc petits pobles separats per la serra de Pinós. L’extensió és enorme, el que fa que tinguin una de les densitats de població més baixes amb només 2 habitants per quilòmetre quadrat.
Que la primera persona amb qui s’ha trobat mostrés una confiança tan baixa en ell no l’ha desanimat, però: “Aquí hi ha una ruralitat extrema sense soroll“. No li ha costat trobar on era l’Ajuntament, on ha conegut un alcalde que s’ha mostrat molt orgullós de la situació geogràfica del seu municipi: “Estem just al mig, sí, i n’hem de presumir perquè és una qualitat objectiva i cap altre poble ho pot dir”.
Aquí hi ha hagut un embolic gran, ja que pràcticament ningú amb el qui ha parlat es posava d’acord amb on era el punt exacte que correspon al centre exacte del país. És on es troba el monòlit? A la torre que hi han construït uns metres més enllà? A una de les cases?
L’hostal mai tancat més antic de Catalunya i la història emotiva d’una veïna
En aquest capítol, Quim Masferrer s’ha trobat amb veïns d’històries ben curioses. Una d’elles, ha presumit de treballar a l’hostal més antic de Catalunya. Ben aviat, el presentaria veuria que aquest títol tenia matisos: “No és l’hostal més antic del país, sinó l’hostal mai tancat més tancat de Catalunya“. Ah, però també s’havia d’afegir que sí que han tancat “encara que només per reformes”. I també li ha fet gràcia que no sigui ben bé un hostal perquè no té habitacions o que tinguin tancat dilluns i dimarts.
Una mica més endavant, en el seu passeig pel municipi, s’ha trobat una dona asseguda a la cadira mentre prenia l’aire. Ella ha protagonitzat el moment més emotiu del capítol, quan ha recordat el marit mort i ha confessat que el visita a la tomba sempre que pot per explicar-li totes les novetats de les quals s’assabenta: “Sé que ell em sent“, ha dit visiblement emocionada.
Amb tot, una altra entrega d’El Foraster que suposa el seu retorn a la graella amb una expectació tan alta com demostren les bones xifres d’audiència que continua assolint. Els teleespectadors han omplert les xarxes socials de missatges d’aplaudiment com “Quin bon programa més divertit, com sempre“, “Per molts més programes més“, “M’ho estic passant genial“, “El millor programa de TV3“, “És emotiu i rius alhora” o “Sempre fas passar una bona estona“.