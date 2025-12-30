TV3 ha escollit un bon presentador per posar-lo al capdavant del monòleg de Nadal i així ho demostren les xifres d’audiència espectaculars que han obtingut en l’emissió especial d’aquest dilluns. Quim Masferrer ha agafat el relleu d’Andreu Buenafuente, encara de baixa per estrès laboral, i ha fet un repàs al 2025 molt divertit que ha arrasat. El 26,7% de l’audiència ha connectat amb la cadena pública, el que suposa un total increïble de més de 450.000 persones. Per posar-ho en context, el segon classificat era La isla de las tentaciones que feia a la mateixa hora un 9,8% de share… 17 punts menys. La repetició d’El Hormiguero es quedava amb un 6% i el programa d’òpera de TVE, amb un 5,9% encara més baix. L’any passat, el monòleg va obtenir un 24,1% així que han aconseguit millorar aquesta xifra.
El presentador d’El Foraster ha repassat quins han estat els principals temes d’actualitat dels últims mesos, ha buscat les històries més interessants de la gent del públic i també ha volgut que posessin nota al global de l’any. Mentre que els seus pares el puntuaven amb un 5 i un 8 respectivament, el total ha acabat sent un notable baix. L’hem sentit parlar de les memòries de Joan Carles de Borbó -amb dard inclòs-, del nomenament del nou Papa “tortuga” de Roma, del pare de Lamine Yamal, els triomfs dels germans Márquez, la pilota d’Or de l’Aitana, els dos Emmys catalans, el retorn al Camp Nou, l’apagada general i el kit de supervivència al que ell inclouria unes claus “perquè tothom té dret a un habitatge digne” i un esprai repel·lent de feixistes “perquè l’extrema dreta s’està convertint en una plaga a tot el món”.
Ara bé, el que més gràcia ha fet ha estat que fes una picada d’ullet al nou disc de Rosalía. El títol del monòleg ja hi feia referència, així que no ha estranyat que ella centrés bona part del discurs. L’hem vist, per exemple, imitar el videoclip de Berghain amb paral·lelismes molt clars i referències directes. Per exemple, amb una orquestra al seu voltant mentre planxava o perseguint-lo mentre esperava el tren de Rodalies -que arribava tard-.
El monologuista ha parlat dels fets noticiables que han marcat el 2025 amb tocs d’humor, sí, però la segona part del programa ha estat pràcticament igual que un dels seus espectacles. A les representacions del seu Bona Gent, el veiem baixar de l’escenari i parlar amb la gent del públic. Aquí, ha fet exactament el mateix per intentar esbrinar com ha estat l’any per a alguns d’ells i quina nota posarien als últims mesos. Quim Masferrer en la seva essència.
Què opinen els teleespectadors del monòleg de Nadal de TV3 amb Quim Masferrer?
El programa ha fet una audiència espectacular, però què n’ha dit la gent a través de les xarxes socials? La gran majoria dels comentaris són molt positius i el presentador pot estar content, ja que ha obtingut un bon feedback. Han aplaudit de valent que els hagi fet passar “una bona estona” o que hagi ofert un monòleg “genial” i “boníssim”.
Molts teleespectadors coincideixen a afirmar que ha estat una bona tria perquè el Quim Masferrer “és un crac” i té “un talent enorme” perquè és capaç de fer-los passar del riure al plor: “Transmet i emociona“. La seva interacció amb la gent agrada, i molt, fins al punt que alguns consideren que és “imbatible”.
Les úniques crítiques tenen a veure amb la segona part del programa, quan ha estat parlant amb la gent del públic. Algunes intervencions semblaven preparades i tampoc no ha agradat que fos tan llarg. De fet, consideren que ha estat massa similar al seu espectacle i que, al final, ha tingut més de Bona Gent que de monòleg de Nadal de TV3. Sigui com sigui, tots el feliciten públicament i la cadena estarà ben contenta del resultat. L’any vinent, caldrà veure si repeteix o si tornen a demanar-li a l’Andreu Buenafuente. Veurem.