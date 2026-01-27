La ‘baralla’ de Quim Masferrer i un parell de cabres fa líder ‘El Foraster’

El Foraster no té rival i TV3 continua arrasant gràcies a les aventures de Quim Masferrer. El seu dard ha fet diana a La Vall de Cardós, en aquesta ocasió, una de les més desconegudes del Pirineu amb només 381 habitants. Aquí s’ha trobat amb uns quants problemes, ja que el tarannà d’aquests veïns els fa desconfiar de la gent de fora. No li han posat les coses fàcils, però ha acabat fascinant-los a tots… bé, a tots no, ja que s’ha endut una estirada de cabells i una mossegada de les cabres.
Aquest dilluns, El Foraster ha assolit un 25,7% de quota de pantalla boníssim amb més de 436.000 teleespectadors de mitjana. La competència torna a quedar en evidència, ja que el segon classificat és La Revuelta i es queda a menys de la meitat (11,1% gràcies als actors d’Aída). En tercera posició, el 9% d’El Hormiguero amb Miguel Ángel Revilla -una altra vegada-. I tot, com dèiem, gràcies a les escenes hilarants que ha protagonitzat Quim Masferrer.
Quim Masferrer, trepitjat i mossegat per unes cabres en l’escena més divertida d’El Foraster
El moment més divertit ha arribat gairebé al final de l’episodi, quan ha conegut un ramader que li ha ensenyat com fa teràpia amb les seves cabres. L’home seu, de tant en tant, envoltat dels animals que només s’apropen a ell “si noten que ho necessito”. En el cas del Quim, ràpidament totes s’hi han apropat i s’hi han llançat a sobre directament. El presentador s’ha mostrat totalment acollonit, amb dues cabres trepitjant-lo i mossegant-li la jaqueta: “I a tu això et funciona, eh…”, deia amb mala cara.
Poc després, una d’elles li ha començat a estirar els cabells i, una altra, li ha mossegat el dit: “Ah, els cabells! I ah, quina queixalada!“, ha lamentat el presentador. L’hem vist despentinat, brut i queixant-se de les trepitjades que li feien. Els veïns del poble han rigut de valent i també la gent des de casa, és clar.
Quim Masferrer es troba els veïns més sincers a la Vall de Cardós
Pel que fa a la resta de la seva visita, podem destacar la sorprenent sinceritat dels habitants amb els qui s’ha trobat. En primer lloc, el Charly -o Xavier, depèn de qui li preguntis- li ha reconegut que tenia “una emissora pirata” que s’emet a tota la vall i li ha arribat a ensenyar: “L’he anomenat Ràdio Ferrera, per la vall del costat, per despistar la policia“. També té un magatzem ple d’oli “i altres coses clandestines“, li ha dit sense importar-li que l’estiguessin gravant amb la càmera en una entrevista molt tendra.
Més endavant, una veïna ha fet treballar el presentador quan li ha demanat “que mogui troncs“. Ella ràpidament s’ha adonat que el Quim no sabria treballar d’això i li ha dit directament: “Ser pagès és molt pesat i vostè no té pinta, sembla un senyor“. La Conxita li ha explicat que el marit va morir un parell d’anys després de 68 anys junts i que encara plora cada dia, que el troba a faltar. Ara bé, també li ha dit que no confia a retrobar-se amb ell quan mori, no confia en el cel i creu que “Déu no fa les coses bé” perquè ara que podrien gaudir després de tant pencar, se l’ha endut.
Quim Masferrer s’ha trobat amb una veïna que li ha presentat el seu marit australià i ha fet gràcia que expliqués que el primer cop que el va portar al poble va haver de fer caca al costat de les vaques. En una conversa molt sincera, la dona se li ha acabat confessant i dient-li que ha tingut problema amb la beguda i diverses depressions. Una nova mostra que el presentador genera confiança i que se l’estima allà on va.