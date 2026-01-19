Quim Masferrer tornarà aquesta nit a la graella de TV3 amb una altra emissió d’El Foraster. És poc probable que repeteixi una audiència tan i tan exagerada com la de l’estrena, que va suposar la segona millor xifra des que comencés el programa fa més de tretze anys. Ara bé, ningú no dubta que segurament tornarà a obtenir unes xifres tan bones com acostuma a fer cada dilluns. En aquesta ocasió, veurem el presentador a Tivenys, al Baix Ebre, un poble de ribera travessat pel riu i envoltat de tarongers. El que no s’esperava en posar-hi un peu era que s’acabaria trobant amb algú, una vella coneguda que el farà reviure un dels moments més especials de la història del programa.
Per anar obrint boca, des de la cadena han compartit un vídeo seu en què s’obre en canal i comparteix cinc curiositats sobre la seva vida personal. Fa molts anys que el coneixem, però pocs saben que la seva primera feina va ser quan encara era menor d’edat. De fet, treu a la llum que era un nen bastant petit quan va començar a cotitzar: “La meva primera feina va consistir a treballar al restaurant familiar, jo era molt petitonet… De fet, ara ho puc dir perquè ha prescrit però segurament estava prohibit per l’edat que tenia que estigués treballant“.
També ha resultat curiós que confessi quin va ser el seu primer sou, el primer ingrés que va obtenir quan va començar a fer teatre: “Vam cobrar 60.000 pessetes, aquest va ser el primer caixet que vam tenir”. Un total que equivaldria a uns 360 € actuals que, en aquella època, valien molt més que ara però que tampoc no seria un sou altíssim.
Als seus fans els farà gràcia, per una altra banda, conèixer una mica més sobre els gustos culinaris del Quim Masferrer. En aquest vídeo, reconeix que li agrada molt el flam, però aquests fluixets de gust: “Aquest flam d’ou fort, casolà, que segurament agrada a tothom, doncs a mi no. A mi m’agrada el flam de vainilla i amb això passa que, a vegades, anem a un restaurant i pregunto si el flam o la crema els fan vosaltres… i, llavors, els dic que no els vull”, reconeix entre riures.
Quina col·lecció fa el Quim Masferrer?
I una dada que tampoc no tindrà massa gent té a veure amb una de les col·leccions que fa. El Quim Masferrer explica que, des de fa temps, col·lecciona pilotes de diferents esports: “En tinc de futbol americà, d’esquaix, de tenis, de ping-pong… Les tinc al menjador de casa i en tinc moltíssimes, gairebé diria que en tinc de gairebé tots els esports”.
El líder d’El Foraster també ha fet gràcia quan narra com preparen les temporades del programa. I és que, des de fa dues temporades, que els guions els fan a casa seva: “Allà ens hi trobem bé, m’agrada fer-los cafè i mira, l’equip de guionistes i jo ens passem dos dies tancats allà mentre fem pluja d’idees i els guions“. Tot un seguit de curiositats que permet conèixer una mica més sobre ell.