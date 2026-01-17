Hi ha èxits que es mantenen al llarg del temps i d’altres que són més volàtils. Passa en tots els terrenys de la vida i, especialment, en la televisió, un mitjà on són freqüents els ascensos meteòrics i caigudes ràpides. Costa més trobar produccions que es consolidin i aguantin el pas dels anys. I no cal anar gaire lluny per comprovar-ho: les audiències d’aquest divendres en serveixen un exemple de cadascuna d’aquestes tendències.
El talent show Eufòria, que ho va petar en la primera i la segona temporada i va iniciar un declivi en la tercera, tornava ahir amb novetats després del descans de l’any passat. Se suposava que l’aturada hauria d’haver servit per renovar les forces de l’equip i les ganes dels teleespectadors, però no és clar que hagi sigut així, si tenim en compte els resultats de la primera emissió. Val a dir que de moment només es tractava de veure els càstings, era la fase d’escalfar motors. Però de moment la rebuda és força freda, cosa que ha comportat que ahir TV3 es va estavellar en el prime time per culpa d’Eufòria. Segons les dades de l’empresa Kantar, encarregada del mesurament d’audiències de les emissions dels canals lineals de les televisions de l’estat espanyol, a Catalunya el concurs de TV3 només va poder arrencar una quota de pantalla del 8,8%, amb 127.000 espectadors de mitjana: no és només que perdés el lideratge habitual de la cadena, és que va quedar en tercera posició.
Per davant de la proposta de la cadena de televisió pública catalana van quedar El desafio, el programa d’Antena 3 amb famosets fent carallotades, amb un 11,4% de share, amb una mitjana de 137.000 espectadors catalans que van triar aquest espai per entretenir-se aquest divendres a la nit. En segona posició, el De viernes de Telecinco, malgrat la decadència de la cadena de Mediaset, va assolir un 10,3%, amb 113.000 espectadors. Per darrere de TV3, en quarta posició però fent sentir el seu alè al clatell de la cadena catalana, va quedar La 1 de TVE, amb la pel·lícula Misión imposible: protocolo fantasma, que va arrencar un 8,4% de quota, només quatre dècimes menys. Unes xifres inèdites que han caigut com una galleda d’aigua freda a Sant Joan Despí.
‘Com si fos ahir’, al rescat de les audiències de TV3
En canvi, a l’altra cara de la moneda, els directius i programadors de la televisió pública de Catalunya, poden consolar-se amb un nou pic d’audiència de la sempre solvent Com si fos ahir. La sèrie diària de TV3, que ja va per la novena temporada, mai –o gairebé mai– baixa d’una quota del 18%, i la majoria de dies supera el 20%. Però és que ahir va fer un share del 22%, amb 269.000 espectadors de mitjana. De fet, va superar les xifres sempre espaterrants de Cuines, que ahir va quedar-se amb un 20,9% –dada molt meritòria, però la majoria de dies és superior i queda per sobre de la ficció protagonitzada per la colla d’amics exalumnes de l’institut Reina Sibil·la.
Tot indica que les trames del retorn de Com si fos ahir després de l’aturada de Nadal tornen a escalfar-se, tant les de comèdia com les de drama. I, parlant de drames, es poden vaticinar uns quants pics més d’audiència en la sèrie diària després de la bomba que va esclatar ahir, que reobre una ferida que tots els espectadors creien que s’havia tancat. De moment, aquest divendres va superar fins i tot el TN Vespre, que no va passar del 21,3%.