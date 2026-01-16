Hi haurà algun divendres que els espectadors de Com si fos ahir se’n puguin anar de cap de setmana sense rebre una notícia crítica? Després d’una jornada llarga i amb ganes de saber quins embolics organitzaran els personatges de la colla del Reina Sibil·la, era difícil esperar-se un trasbals així en un dels casos més complicats de la temporada. Les vacances per les festes de Nadal van començar amb la incertesa de saber com es recuperaria la Sílvia (Montse Germán) de l’operació per extreure teixit cancerós de l’úter. Una intervenció que, segons van fer veure, seria el final d’aquest malson. Dies després i totalment recuperada -tant ho està que ara fins i tot vol tornar amb l’ex que l’ha enganyat-, una trucada amb la seva ginecòloga ho ha fet saltar tot pels aires.
Una de freda i una de calenta per a la Sílvia a ‘Com si fos ahir’
Els guionistes no han volgut estirar la bona sort de la Sílvia, no fos cas que la dona es pogués animar una mica després de viure els mesos més durs de la seva vida. Els problemes de salut es van combinar amb la incertesa i la por de sentir-se una mala xicota perquè el Francesc (Eduard Buch) cada cop estava més distant. La raó simple i directa és que l’home s’estava embolicant d’amagat amb la seva ex, l’Ona (Carmela Poch). Un cop trencada la relació i superada l’operació per extirpar aquest teixit, probablement no hauria de preocupar-se més. Fins ara.
Durant els primers capítols de l’any hem pogut veure com la Sílvia avançava en la seva reconciliació amb el Francesc. Semblava impossible que la dona, després de tot el que ha plorat, fos capaç d’oblidar-ho tot per tornar amb ell. El Francesc no s’aclareix, per voler tenir-ho tot ha acabat espatllant dues relacions, però al final sembla que se’n sortirà amb la seva. En el capítol d’aquest divendres 16 de gener, la Sílvia ha decidit apropar-se al Francesc per confessar el que sent i per fi poder tornar amb ell malgrat els avisos que ha rebut de les amigues perquè no se’n refií.
Tot just quan estava a les portes de la feina on treballa el Francesc -i on el va enxampar menjant-se la boca amb l’Ona-, ha rebut una trucada de la seva ginecòloga que ha ensorrat la reconciliació temporalment. Amb molta més presa de l’habitual per llegir uns resultats, la doctora ha insistit molt perquè es trobessin aviat. Resulta que els resultats del que van extreure no han sortit bé, els marges no han quedat nets i encara queden cèl·lules canceroses que hauran de treure amb una extracció radical de l’úter. Probablement és la pitjor notícia que podia esperar aquest personatge de Com si fos ahir, que també s’haurà de sotmetre a un estudi d’extensió, és a dir, veure si aquestes cèl·lules han afectat altres parts del seu cos.
És evident que no s’esperava passar el cap de setmana amb aquesta notícia tan complicada, però en l’últim moment del capítol els guionistes han volgut fer que es trobés amb el Francesc de camí cap a casa. Sense parlar absolutament res, només li ha demanat que l’abraci. La maquinària de la desgràcia de la Sílvia torna a entrar en funcionament.
El contrast amb la felicitat d’una amiga de la colla
El capítol per tancar la setmana ha estat d’extrems. De la desgràcia de la Sílvia s’han traslladat a la felicitat de l’Eva (Alícia González Laá). La fins ara directora del Gim Rabbit, el gimnàs preferit pels amics de la colla, va rebre a principis de setmana la visita d’un home malhumorat i molt critica que va qüestionar fins i tot la higiene de les màrfegues que es fan servir a les classes dirigides. Resulta que el Marc (Marco H. Medina) va decidir posar a la venda el gimnàs i el Josep (Pere Ponce), aquest home tan estrambòtic, ha estat el comprador.
La seva primera decisió ha estat fer fora l’Eva i posar “un home de confiança”, però davant els numerets de les amigues i la vaga improvisada que han organitzat els treballadors, el Josep ha acabat cedint i deixarà que mantingui la feina. Una notícia molt bona que contrasta amb la decepció de la Sílvia, tot i que encara l’Eva no hauria de celebrar perquè la relació amb el seu nou cap no serà fàcil. Ara per ara, hi haurà unes hores de calma fins a la pròxima emissió de la sèrie diària de TV3.