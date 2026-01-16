¿Habrá algún viernes en que los espectadores de Com si fos ahir puedan irse de fin de semana sin recibir una noticia crítica? Después de una larga jornada y con ganas de saber qué líos organizarán los personajes del grupo del Reina Sibil·la, era difícil esperar un trastorno así en uno de los casos más complicados de la temporada. Las vacaciones por las fiestas de Navidad comenzaron con la incertidumbre de saber cómo se recuperaría Sílvia (Montse Germán) de la operación para extraer tejido canceroso del útero. Una intervención que, según hicieron ver, sería el final de esta pesadilla. Días después y totalmente recuperada -tan recuperada que ahora incluso quiere volver con el ex que la ha engañado-, una llamada con su ginecóloga lo ha hecho saltar todo por los aires.

Una de fría y una de caliente para Sílvia en ‘Com si fos ahir’

Los guionistas no han querido alargar la buena suerte de Sílvia, no fuera que la mujer pudiera animarse un poco después de vivir los meses más duros de su vida. Los problemas de salud se combinaron con la incertidumbre y el miedo de sentirse una mala novia porque Francesc (Eduard Buch) cada vez estaba más distante. La razón simple y directa es que el hombre se estaba liando a escondidas con su ex, Ona (Carmela Poch). Una vez rota la relación y superada la operación para extirpar ese tejido, probablemente no debería preocuparse más. Hasta ahora.

La Sílvia descubre que Francesc quiere dejarla para estar con Ona en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Durante los primeros capítulos del año hemos podido ver cómo Sílvia avanzaba en su reconciliación con Francesc. Parecía imposible que la mujer, después de todo lo que ha llorado, fuera capaz de olvidarlo todo para volver con él. Francesc no se aclara, por querer tenerlo todo ha acabado estropeando dos relaciones, pero al final parece que se saldrá con la suya. En el capítulo de este viernes 16 de enero, Sílvia ha decidido acercarse a Francesc para confesar lo que siente y por fin poder volver con él a pesar de las advertencias que ha recibido de las amigas para que no se fíe.

Justo cuando estaba en las puertas del trabajo donde trabaja Francesc -y donde lo pilló besándose con Ona-, ha recibido una llamada de su ginecóloga que ha hundido la reconciliación temporalmente. Con mucha más prisa de lo habitual para leer unos resultados, la doctora ha insistido mucho para que se encontraran pronto. Resulta que los resultados de lo que extrajeron no han salido bien, los márgenes no han quedado limpios y aún quedan células cancerosas que tendrán que extraer con una extracción radical del útero. Probablemente es la peor noticia que podía esperar este personaje de Com si fos ahir, que también tendrá que someterse a un estudio de extensión, es decir, ver si estas células han afectado otras partes de su cuerpo.

La Sílvia recibe el peor diagnóstico en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Es evidente que no esperaba pasar el fin de semana con esta noticia tan complicada, pero en el último momento del capítulo los guionistas han querido que se encontrara con Francesc de camino a casa. Sin hablar absolutamente nada, solo le ha pedido que la abrace. La maquinaria de la desgracia de Sílvia vuelve a entrar en funcionamiento.

La Sílvia se encuentra con Francesc después de recibir los resultados en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

El contraste con la felicidad de una amiga del grupo

El capítulo para cerrar la semana ha sido de extremos. De la desgracia de Sílvia se han trasladado a la felicidad de Eva (Alícia González Laá). La hasta ahora directora del Gim Rabbit, el gimnasio preferido por los amigos del grupo, recibió a principios de semana la visita de un hombre malhumorado y muy crítico que cuestionó incluso la higiene de las colchonetas que se usan en las clases dirigidas. Resulta que Marc (Marco H. Medina) decidió poner a la venta el gimnasio y Josep (Pere Ponce), este hombre tan estrambótico, ha sido el comprador.

Eva y Josep firman una pequeña tregua en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Su primera decisión ha sido despedir a Eva y poner «un hombre de confianza», pero ante los numeritos de las amigas y la huelga improvisada que han organizado los trabajadores, Josep ha acabado cediendo y dejará que mantenga el trabajo. Una noticia muy buena que contrasta con la decepción de Sílvia, aunque todavía Eva no debería celebrar porque la relación con su nuevo jefe no será fácil. Por ahora, habrá unas horas de calma hasta la próxima emisión de la serie diaria de TV3.