Hay éxitos que se mantienen a lo largo del tiempo y otros que son más volátiles. Esto sucede en todos los terrenos de la vida y, especialmente, en la televisión, un medio donde son frecuentes los ascensos meteóricos y caídas rápidas. Cuesta más encontrar producciones que se consoliden y resistan el paso de los años. Y no hace falta ir muy lejos para comprobarlo: las audiencias de este viernes nos sirven un ejemplo de cada una de estas tendencias.

El talent show Eufòria, que arrasó en la primera y segunda temporada y comenzó un declive en la tercera, regresaba ayer con novedades tras el descanso del año pasado. Se suponía que la pausa habría servido para renovar las fuerzas del equipo y las ganas de los telespectadores, pero no está claro que haya sido así, si tenemos en cuenta los resultados de la primera emisión. Cabe decir que de momento solo se trataba de ver los castings, era la fase de calentar motores. Pero por ahora la acogida es bastante fría, lo que ha llevado a que ayer TV3 se estrellara en el prime time por culpa de Eufòria. Según los datos de la empresa Kantar, encargada de la medición de audiencias de las emisiones de los canales lineales de las televisiones del estado español, en Cataluña el concurso de TV3 solo pudo arrancar una cuota de pantalla del 8,8%, con 127.000 espectadores de media: no solo perdió el liderazgo habitual de la cadena, sino que quedó en tercera posición.

Por delante de la propuesta de la cadena de televisión pública catalana quedaron El desafío, el programa de Antena 3 con famosos haciendo tonterías, con un 11,4% de share, con una media de 137.000 espectadores catalanes que eligieron este espacio para entretenerse este viernes por la noche. En segunda posición, el De viernes de Telecinco, a pesar de la decadencia de la cadena de Mediaset, alcanzó un 10,3%, con 113.000 espectadores. Por detrás de TV3, en cuarta posición pero sintiendo su aliento en la nuca de la cadena catalana, quedó La 1 de TVE, con la película Misión imposible: protocolo fantasma, que arrancó un 8,4% de cuota, solo cuatro décimas menos. Unas cifras inéditas que han caído como un jarro de agua fría en Sant Joan Despí.

‘Com si fos ahir’, al rescate de las audiencias de TV3

En cambio, en la otra cara de la moneda, los directivos y programadores de la televisión pública de Cataluña, pueden consolarse con un nuevo pico de audiencia de la siempre solvente Com si fos ahir. La serie diaria de TV3, que ya va por la novena temporada, nunca –o casi nunca– baja de una cuota del 18%, y la mayoría de los días supera el 20%. Pero es que ayer hizo un share del 22%, con 269.000 espectadores de media. De hecho, superó las cifras siempre espectaculares de Cuines, que ayer se quedó con un 20,9% –dato muy meritorio, pero la mayoría de los días es superior y queda por encima de la ficción protagonizada por el grupo de amigos exalumnos del instituto Reina Sibil·la.

La Sílvia recibe el peor diagnóstico en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Todo indica que las tramas del retorno de Com si fos ahir después de la pausa de Navidad vuelven a calentarse, tanto las de comedia como las de drama. Y, hablando de dramas, se pueden vaticinar unos cuantos picos más de audiencia en la serie diaria después de la bomba que estalló ayer, que reabre una herida que todos los espectadores creían que se había cerrado. De momento, este viernes superó incluso al TN Vespre, que no pasó del 21,3%.