Eufòria calienta motores para su cuarta edición que llegará el próximo viernes 23 de enero. Ha sido una espera muy larga para los fans del concurso musical que pronto podrán volver a escuchar las voces de los artistas que intentarán ganar el premio. En todo caso y cuando aún quedan unos días para saber quiénes son los concursantes, 3Cat ha revelado las caras que formarán parte de la mesa del jurado, con un montón de novedades.

Este año, la cadena pública catalana apuesta de nuevo por Alfred García. El exconcursante de Operación Triunfo 2017 que participó en Eurovisión con Amaia ha demostrado ser una pieza clave dentro de los programas musicales de la casa y después de una primera edición dentro del jurado, en esta cuarta temporada del talento musical será el veterano del jurado.

En el año 2024 Alfred se estrenaba en un programa de la televisión pública por primera vez y viendo los buenos resultados, también ha triunfado este 2025 como uno de los participantes de la generación Z en Zenit. En unos pocos días se verá las caras de nuevo con Miki Núñez pero desde el otro lado de la mesa, para poder puntuar las actuaciones de los jóvenes artistas.

Las novedades del jurado de Eufòria

Alfred ha ganado muchos premios y su música ha sido muy bien valorada, considerado como uno de los nombres actuales de la música catalana con una carrera prometedora por delante. Las canciones que él mismo ha producido gustan mucho, entre las cuales destaca Els teus ulls, un single en catalán que ha sido de los más radiados en los últimos años. Como decíamos, sin embargo, el joven del Prat de Llobregat este año será el veterano de la mesa del jurado porque habrá dos novedades. Mama Dousha y Queralt Lahoz son los dos compañeros que completan el equipo del jurado y que sustituyen los puestos que ocuparon durante la tercera edición Albert Sala y Carol Rovira.

¿Quién es quién de los miembros del jurado de Eufòria 4′

Eufòria 4 llegará muy pronto a 3Cat y ahora es el momento de ir familiarizándose con las caras del jurado que tendrán una tarea complicada y muy importante: puntuar las actuaciones de los artistas y decidir quién podría continuar una semana más o no. En todo caso, las dos grandes novedades de la edición son Mama Dousha y Queralt Lahoz, dos voces que completan perfiles diferentes y un reflejo de la música actual.

Mama Dousha es uno de los artistas más reconocidos de la escena pop urbana actual. Bruno de Fabriziis, el nombre bajo el cual se esconde Mama Dousha es una figura emergente de este estilo musical que ha convertido sus temas Rikiti o Vitamina d’amor en uno de los más sonados entre los fans del género urbano en catalán. Además, su estilo fresco y cargado de identidad le han convertido en un nombre imprescindible del panorama musical actual.

Queralt Lahoz también se estrena esta temporada en Eufòria y lo hace como una de las voces más especiales y singulares de la música actual con una fusión entre el flamenco, el soul, el hip-hop y los sonidos latinos. Justo después de su gira por Latinoamérica, la artista aportará su mirada para detectar y encontrar a los mejores concursantes de la temporada.

Junto a Alfred García cierran el jurado de la cuarta edición de Eufòria que llegará a TV3 el próximo 23 de enero con la primera gala.