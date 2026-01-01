Laura Escanes y Miki Núñez han sido los encargados de dar la bienvenida al 2026 desde TV3 en una retransmisión de las campanadas que ha gustado mucho. Elegante, tierna y con complicidad. Esta era la tercera vez que se ponían al frente de este último programa del año y lo han hecho muy, muy bien.

El espectáculo ha comenzado con la pareja televisiva de moda con un micrófono en la mano para interpretar El último beso y el primero, un single del cantante de Terrassa que han convertido en dúo como ya hicieron el año pasado con bastante éxito. Ella no se dedica a la música, sino a las redes sociales, así que verla atreverse a cantar frente a 10.000 personas -y tantas otras detrás de la televisión- siempre es curioso.

Así han vestido Laura Escanes y Miki Núñez para las campanadas del 2026

Esta es una noche de aquellas que invitan a arreglarse y vestir bien, aún más si eres el encargado de presentar una retransmisión tan seguida como esta. Todas las miradas podían estar puestas en la nueva pedrochada, pero también generaba interés saber cómo irían vestidos nuestros presentadores catalanes. Miki ha optado por un traje hecho a medida, de manera artesanal, que han confeccionado desde la sastrería Òscar Sala. Con una americana cruzada, negra, de terciopelo y con una solapa amplia de seda; este era un outfit claramente inspirado en los años 40: «Parezco el Humphrey Bogart del Vallès bueno», llegó a decir.

Y qué decir del vestido de Laura Escanes. Elegantísima y muy favorecida, la influencer ha vuelto a confiar en Yolancris para diseñar un modelo en rojo que aplaude la silueta femenina de los años 50 con corsé, volumen, transparencias y unas flores en las caderas. «Si tú eres el Humphrey Bogart, yo soy Ava Gardner«, la hemos oído decir poco después. A través de las redes sociales, el feedback hacia esta elección estilística ha sido muy positivo. Todo el mundo coincide en señalar que han sido los presentadores más guapos y elegantes de todas las cadenas, aunque también se han podido leer críticas al frío que debía estar pasando Laura Escanes porque deberían haberle puesto un chal o chaquetilla encima.

«La más bonita de todas, elegante y sin enseñar nada«, «Los mejores vestidos«, «Sois mágicos«, «En casa nos ha encantado«, «Son monísimos y lo hacen genial«, «Elegantísima Laura, no tenemos nada que envidiar a ninguna otra cadena«, «Qué campanadas tan perfectas«, «Muy potente y visual, pero a Laura le falta un chal o algo caliente glamuroso porque hace sufrir» y «Barcelona pasando la mano por la cara a Madrid una vez más» son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La retransmisión de las campanadas de Fin de Año de TV3 ha gustado mucho

Miki Núñez y Laura Escanes han triunfado con los looks escogidos | TV3

Ambos han confesado cuáles son sus deseos para este nuevo año. Mientras que el cantante espera que ganemos todos en humanidad y que recuperemos la empatía, Laura ha reivindicado que se vuelvan a poner de moda los derechos humanos. A ella se le ha cumplido lo que soltó el año pasado, ya que ha funcionado lo que dijo que quería encontrar el amor. Ahora, ha dicho entre risas que quiere ponerse «aún más fuerte».

Las únicas críticas que han recibido han sido por uno de los últimos momentos de la retransmisión, cuando brindaron con cerveza -por un acuerdo publicitario- y no con cava. Muchos no han entendido que se haya tomado esta decisión y han puesto el grito en el cielo por este «insulto» a una tierra de cavas tan espectacular como la nuestra. Sea como sea, una anécdota que no ha empañado la retransmisión final, la que puede dar pie a TV3 para volver a elegirlos como los presentadores de las siguientes campanadas. Si acabarán siendo un clásico como ya ocurre en otras cadenas, lo dirá el paso del tiempo.