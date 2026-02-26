Laura Escanes fue una de las mejores concursantes de El Desafío en la edición de 2023, cuando llegó a la final después de superarse a sí misma en cada una de las pruebas físicas que le imponían. La cuarta gala, por ejemplo, la ganó con una apnea increíble de 3 minutos y 40 segundos. Pues bien, los fans del concurso la volverán a ver este viernes en una reaparición estelar que vendrá acompañada de riesgo.

La influencer barcelonesa ha publicado una serie de stories en su perfil de Instagram que la muestran preparándose para esta nueva aventura, cuando volverá al plató del programa de Antena 3 para hacer una performance secreta de la que no ha querido revelar detalles. Eso sí, debe ser algo de mucha exigencia física porque ha compartido una imagen en la que se le ve la pierna llena de moretones. Laura Escanes ha lamentado que algunos digan que el programa es una tontería: “La tontería en cuestión”, ha dicho con una ironía que impacta teniendo en cuenta el estado de su pierna.

Laura Escanes muestra los moratones que le han salido por culpa de El Desafío | Instagram

¿Qué hará Laura Escanes en la emisión de El Desafío de esta semana? | Instagram

La creadora de contenido y presentadora de La Travessa de TV3 ha mostrado la imagen del camerino que han preparado para ella y también el cartel que han instalado en el plató para advertir que hay una zona donde no pueden subir ni sentarse porque, en caso de hacerlo, hay “riesgo de muerte”: “Casi nada”, ha dicho ella insistiendo en esta peligrosidad. Será en la emisión de este viernes cuando descubramos qué nos ha preparado.

La influencer participa en el programa de este viernes en El Desafío | Instagram

El cartel que ha preocupado a Laura Escanes | Instagram

¿Laura Escanes y Joan Verdú con ganas de casarse?

Todo esto en cuanto a la próxima aparición televisiva de Laura Escanes, pero ¿qué ha dicho en el último acto público al que ha acudido? El periodista Pedro Jota Fernández ha aprovechado la oportunidad para preguntarle cómo van las cosas con el esquiador Joan Verdú ahora que han celebrado su primer año de relación. ¿Quieren pasar por el altar pronto? Está «muy feliz y contenta», ya que estarían «disfrutando» mucho y «cuidándose» entre ellos: «Aprendemos uno del otro y nos apoyamos». No le ha gustado que le pregunten si quiere casarse con él: «Ay, de verdad, qué preguntas… Ahora mismo no me veo casándome con él, ahora mismo no«.

Llevan poco tiempo juntos y ella viene de sufrir un divorcio, así que en parte es lógico que responda eso. Ahora bien, no ha descartado volver a dar el sí, quiero en un futuro: «Sí que me gustaría, de aquí a un tiempo, pero ahora mismo no». Lo que tiene clarísimo es que no volvería a hacer una gran boda multitudinaria como la que tuvo con Risto Mejide: «Sería muy íntima, eso segurísimo. La Laura Escanes de la primera boda ya no existe, en realidad. Hemos ido creciendo y evolucionando«, ha dicho sobre sí misma.