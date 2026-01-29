Risto Mejide vuelve a estar soltero y ya van unas cuantas rupturas amorosas en los últimos meses. Desde que se separó de Laura Escanes en 2022, ha encadenado una relación con otra prácticamente sin parar. Y no las ha llevado en secreto, sino que ha hecho la presentación oficial de cada una de ellas en actos públicos y también a través de las redes sociales. La última pareja que se le conocía se llama Merche Torre, una historiadora del arte asturiana de casi 30 años con la que ha estado viajando bastante mientras ha durado esta historia de amor breve, pero intensa.

Con ella lo hemos visto en Hamburgo, en Asturias y en Londres antes de acudir juntos a la fiesta del 50º aniversario del presentador. La chica ha llenado su perfil de Instagram de fotos románticas con besos y mensajes tan tiernos como «eres mi persona favorita«. Y él no se ha quedado corto, ya que ha comentado todos estos posts con iconos de corazón y dedicatorias románticas: «Te amo, maldita sea«. Ahora bien, toda esta felicidad ha terminado de repente y han decidido separar sus caminos.

Así lo ha confirmado Risto, que no ha querido responder cuando la colaboradora de Todo es mentira le preguntó si tenía pareja o no porque su tía estaba interesada en él. Ante esto, algunos medios han publicado artículos que especulaban sobre su situación sentimental y él ha acabado respondiendo con la contundencia que lo caracteriza: «Como no he respondido, algunos carroñeros están preparando su exclusiva. Pues la reventaré porque no, no salgo con nadie. Estoy soltero, pero no solo, y muy tranquilo. Y ahora que ya no hay exclusiva, a ver si nos centramos en lo que es realmente importante. Como si no estuviera pasando nada más en nuestro país, en fin».

Su relación no ha durado mucho, pero ha sido intensa | Instagram

De Risto decía que era su «persona favorita» | Instagram

¿Cómo se conocieron Risto y Merche Torre, la última de sus parejas?

Después de cinco meses juntos, fue la semana pasada cuando tomaron la decisión de separarse. Así lo han podido saber las Mamarazzi, que han sacado a la luz que la pareja se conoció el verano pasado cuando ella se acercó a él a pedirle una fotografía que acabaría publicando en Instagram. A partir de ahí, habrían empezado a hablar a través del chat de la aplicación y surgió la chispa. La chica ya conocía a la familia del presentador, aseguran, así que era una relación bastante seria. Y ahora que la cosa ha terminado, está «muy dolida«: «Se han bloqueado en las redes sociales y han desaparecido las etiquetas que se habían hecho en publicaciones antiguas. Desde su entorno nos niegan que haya terceras personas, pero a mí me extraña«, han dejado caer.

No se sabe, entonces, cuál es el motivo de esta ruptura pero hasta hace quince días -cuando publicaban fotos bonitas del viaje a Londres- nadie hubiera dicho que la cosa terminaría de una forma tan abrupta. Por parte de Risto parece que no tiene ningún interés por hablar públicamente del tema, así que habrá que esperar para ver si la asturiana se decide a hablar públicamente.

La pareja viajó a Londres hace solo quince días | Instagram

Risto, otra vez soltero tras la ruptura con la pareja asturiana | Instagram

Otra separación que vuelve a dejar soltero a Risto, centrado en el trabajo y enfadado cuando ve que su vida sentimental vuelve a protagonizar titulares de la prensa rosa.